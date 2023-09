Te Tirohanga Starlink Satellites i te Rangi Po

Mena ka titiro koe ki te rangi o te po i te ahiahi marama, ka whai waahi koe ki te kite i nga peerangi Starlink. Ko Starlink he whatunga amiorangi e whakahaerehia ana e SpaceX e whai ana ki te kawe i te ipurangi utu iti ki nga waahi mamao me nga taiwhenua huri noa i te ao.

He rereke ki nga whakapono rongonui, ko nga rama e kitea ana mai i enei peerangi ehara i te mea i ahu mai i nga amiorangi tonu. Engari, ko nga mea e kitea ana ko nga peerangi e whakaata ana i te ra, e marama ana, e kitea ana e te kanohi tahanga.

Mena kei te pirangi koe ki te mataki i enei amiorangi, ko te ahiahi o te Turei te waahi mo koe. E ai ki te paetukutuku a Starlink, tera pea ka puta te marama o Starlink-105 i te 8:45 i te ahiahi o te Rātapu. Heoi, he mea nui kia mahara he maha nga ahuatanga penei i nga ahuatanga o te rangi me te tuunga amiorangi ka pa ki te kitea o enei paahi.

Mena kei te pirangi koe ki te whakanui ake i to tupono ki te kite i nga amiorangi, e taunaki ana me rapu he waahi kei tawhiti atu i nga rama kanapa, penei i nga rama tiriti, i nga whare ranei, ka anga atu to titiro ki te raki-ma-raki.

Ahakoa ko te mataki i enei peerangi he wheako whakahihiri, he mea nui kia whakaute i te rangi o te po me te whakaiti i te parahanga marama ka taea. Ko te tango i te wa ki te maioha ki nga mea whakamiharo o nga mahi auaha a te tangata me to tatou kaha ki te hono atu ahakoa nga kokonga mamao rawa atu o te ao ka waiho hei wheako whakaiti.

Rauemi:

– Paetukutuku Starlink

– SpaceX