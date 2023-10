Te Tiaki i te Roto Tahoe: Te Taatari i te Paanga Taiao o te Para Kirihou

Ko te roto o Tahoe, kei roto i nga maunga ataahua o Sierra Nevada, kua roa e whakanuia ana mo ona wai parakore me ona whenua whakamiharo. Heoi, na te nui haere o nga tuuruhi e toro atu ana ki tenei waahi hararei rongonui, na te maaharahara mo te nui haere o nga para kirihou ka mutu ki roto o Tahoe me te whakararu i tana puunaha rauwiringa kaiao. Ina tata nei, he roopu a Monica Arienzo, he ahorangi rangahau tuarua, i mahi i nga tikanga hikaka matatau ki te wetewete i te hanganga waerau o te para kirihou i whakahokia mai i te puna roto.

Ko Arienzo, he mea rongonui mo ana mahi i roto i nga mahi a-taiao me te matawhenua, kua whakatapua tana mahi ki te mohio ki nga paanga o nga mahi a te tangata ki te taiao. I te wa tuatahi e ako ana ia i nga ana i Bahamas me nga hukapapa tio i Antarctica, kua huri tana aro ki te tirotiro i te ahua o nga microplastics i roto i nga momo rauwiringa kaiao, tae atu ki nga tihi hukapapa, nga roto o raro, nga awa, tae atu ki te inu wai.

Ma te whakamahi i te whakaata katoa kua whakangoikorehia a Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FT-IR), i whai a Arienzo me tana roopu ki te whakautu i nga patai nui mo te para kirihou i kohia mai i te Roto o Tahoe ma te momo me te tohu polymer. I kitea e o raatau kitenga ko te takere o te roto ka noho hei "totohu mo te para," e tohu ana ko te whakaemi o te para kirihou i tenei takiwa ka noho he whakatuma mo te roto tonu me tona taiao.

Ko te ATR-FT-IR te tikanga hei whiriwhiri mo tenei rangahau na tona kaha ki te whakarato i nga whakaaro nui ki te hanganga o nga rauemi polymer. Na roto i tenei tātaritanga, i kitea e Arienzo me tana roopu nga hononga i waenga i nga momo para me nga momo polymer, e whakamarama ana i nga puna me te hanga o enei kirihou i te ao.

He mea whakamere, he mea motuhake tenei rangahau mai i nga mahi rangahau o mua i roto i tana whakamaarama mo nga momo polymer mo te paru kirihou kua rukuhia ki roto o Tahoe. Ko nga hua i kohia mai i tenei tātaritanga matawhānui e whakaatu ana i te hiahia tere ki te whakatika i te parahanga kirihou i te rohe. He mea nui ki te whakawhanake rautaki me te whakatinana i nga tikanga hei whakaiti i te para kirihou me te tiaki i te pono o te rauropi o te roto o Tahoe mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

FAQ:

P: He aha te take i maaharahara ai te para kirihou mo Lake Tahoe?

A: Ko te paru kirihou he whakatuma ki te taiao wai me te rohe o te roto o Tahoe, ka pa ki tona puunaha rauwiringa kaiao me te ataahua.

P: He aha te tikanga i whakamahia e Monica Arienzo me tana roopu ki te wetewete i te para kirihou?

A: I mahi a Arienzo me tana roopu i te whakaata katoa kua ngoikore a Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FT-IR) mo te tohu polymer o te para kirihou.

P: He aha nga kitenga o te rangahau?

A: E ai ki te rangahau ko te takere o te roto o Tahoe te mahi hei "totohu mo te para," me te whakanui i te hiahia kia tere tonu te mahi ki te whakatika i te parahanga kirihou o te rohe.

P: He pehea te whai a ATR-FT-IR ki te wetewete i te para kirihou?

A: Ko te ATR-FT-IR e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hanganga o nga rawa polymer, e ngawari ana ki te tautuhi i nga waahanga para me o raatau hononga ki nga momo polymer.

P: He aha te mea motuhake o tenei rangahau ki te rangahau o mua?

A: Ka wehewehe tenei rangahau i a ia ano ma te whakaatu i te hanganga polymer o nga para kirihou kua rukuhia i roto i te Roto o Tahoe, me te whakanui i te hiahia mo nga mahi tere ki te patu i te parahanga kirihou i te rohe.