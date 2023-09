Kua Whakaotihia e Polaris Spaceplanes nga Rererangi Whakamatau Angitu mo te MIRA-Light Prototype

By

Ko te kamupene aerospace Tiamana, Polaris Spaceplanes, kua oti i a ia he kaupapa whakamatautau 15-rerenga mo tana waka tauira MIRA-Light. I roto i nga ra e toru i waenga i te 22 o Akuhata me te 8 o Hepetema, ko nga rererangi i whai ki te whakaatu i nga aerodynamics me nga punaha whakahaere rererangi o te mokowhiti-iti. Ko te tauira, e 8.2 putu noa (2.5 mita) te roa, i whakamahia e wha nga pa hiko mo te pana.

I roto i nga rerenga 10 o nga rerenga 15, i whakauruhia te MIRA-Light ki te miihini aerospike whakatairite hei aromatawai i tana paanga ki te mahi waka. I te roanga o te mahi whakamatautau, tata ki te 40 meneti te roa o te wa rere o te tauira, e tohu ana he tohu angitu mo Polaris Spaceplanes.

Ka anga whakamua, ka whakamahia nga raraunga i kohia mai i nga rererangi MIRA-Light ki te hanga waka MIRA nui ake. Tata ki te 14 putu (4.25 mita) te roanga o tenei whitiwhitinga, ka whai rawa ki te miihini aerospike raina tuuturu kia taea ai te whakamatautau i nga punaha rererangi whakauru.

Ko nga tauira MIRA me te MIRA-Light hei tohu mo te tauira whakaaturanga whakamutunga a Polaris Spaceplanes, NOVA. Whai muri i te whakamatautau angitu o te waka MIRA, ka whakaaro a Polaris kia piki ake te hoahoa ki te 22 putu (6.7 mita) te roa mo te tauira NOVA. Ka whakamahi a NOVA i nga miihini rererangi e wha ki te hinuhinu, hei taapiri atu ki tana miihini aerospike mahi, e taea ai nga rerenga rere-roketi katoa i te tere o te hau o runga o te whenua.

Ki te pai te haere o nga mahi whakaaturanga mo MIRA, ko te kaupapa a Polaris Spaceplanes ki te timata ki te rere i te tauira NOVA hei te tau 2024. Ko enei tauira he wahanga o te mahere whanui a te kamupene ki te whakawhanake i tetahi waka kawe waka hypersonic e kiia nei ko AURORA. Ko te AURORA e whakaarotia ana he mea hanga ki te kawe i te utu ki runga ki te 22,000 pauna (10,000 kirokaramu) ki nga tere o raro, ki runga ranei ki te 2,200 pauna (1,000 kirokaramu) ki tetahi orbit.

Kua anga a Polaris Spaceplanes ki te rere i te waka AURORA i waenga i te 2026 me te 2027, e whakaatu ana i tana pono ki te ahu whakamua i te hangarau aerospace me te turaki i nga rohe o te torotoro mokowhiti.

Rauemi:

– Rererangi a te Pakeha

– Paetukutuku a Polaris Spaceplanes