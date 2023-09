Ko te kitenga o nga tupuni polar ring e whakamarama ana i nga hanganga galactic

He maha nga ahuatanga o nga tupuni, a kua tipu to maatau mohiotanga ki a ratau i a tatou e whakawhanui ana i a tatou tirohanga ki tua atu i te hiranga tirohanga. Ko nga tupuni mowhiti polar (PRGs) he momo tupuni ahurei e tohuhia ana e te mowhiti o waho o te hau me nga whetu e tio tika ana ki te rererangi galactic. Ko enei mowhiti, he mea tito tuatahi mai i te hau hauwai marara, ka kitea noa i nga roangaru reo irirangi.

Ahakoa i kitea tuatahi nga tupuni mowhiti polar i te tau 1978, he mea ngaro tonu te hanga o enei hanganga tupuni. Ko tetahi ariā e kii ana ko nga mowhiti he hua mai i nga tukinga tupuni, i reira ka maka atu te hau hauwai mai i nga tupuni tukinga i roto i te tirohanga polar. No reira, i whakaponohia he onge nga tupuni mowhiti polar. Heoi, he rangahau tata mo nga tupuni i whakahaeretia hei wahanga o te kaupapa WALLABY e tohu ana he nui ake pea nga PRG i nga whakaaro o mua.

Ko te kaupapa WALLABY, e tohu ana mo Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveyY, e whai ana ki te hanga i tetahi mapi taumira teitei o te hauwai kore i te rangi ki te Tonga. Ma te mapi i te hau intergalactic me te hauwai e karapoti ana i nga tupuni, ka homai e te rangahau he tirohanga tino nui ki nga hanganga o enei taonga ao. I te wahanga tuatahi o te rangahau, tata ki te 600 nga tupuni i mapi, a e rua nga tupuni mowhiti polar i tohua.

I runga i enei kitenga, e kiia ana ko te 1% ki te 3% o nga tupuni i rurihia i WALLABY ka whakaatu i nga hanganga mowhiti polar. I te otinga o te rangahau, tera pea ka kitea nga rau o nga karaehe mowhiti polar, ka tino whakanui ake i to maatau mohiotanga mo enei hanganga galactic enigmatic. I tua atu, ko te nui o nga raraunga ka kohia mai i tenei kaupapa ka nui ake te maarama ki nga kaitirotiro arorangi ki te ahua me te tipu o enei tupuni. Ka taea hoki e ia te whakaatu whakaaro nui mo te taunekeneke i waenga i nga mea pouri me nga tupuni.

I te katoa, ko te kitenga o nga karaehe mowhiti polar me te kaupapa WALLABY e haere tonu ana he huarahi pai mo te tirotiro i nga hanganga huna i roto i nga tupuni me te hura i nga mea ngaro o te ao.

Nga wehewehe:

– Nga tupuni poroporo (PRGs): Nga tupuni porowhita, porotiti ranei me te mowhiti hau me nga whetu e tio tata ana ki te rererangi galactic.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind survey, he kaupapa e whai ana ki te hanga mapi taumira teitei o te hauwai kore i te rangi ki te Tonga.

Rauemi:

– Deg, N., et al. "WALLABY te rangahau pairati: te peariki polar ring galaxies NGC 4632 me NGC 6156." Nga Panui Marama a te Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.