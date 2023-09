Te Kitea Anō i te Harikoa o te Tākaro hei Whakapai ake i te Kohikohi Tinana

He iti noa te paheketanga o nga tangata o te ao o te Tai Hauauru e whiwhi ana i nga mahi whakakori tinana i ia ra. Ahakoa ka huri te nuinga ki nga kaiwhaiwhai tinana, ki te ako, ki nga taputapu korikori kaainga ranei hei otinga ka taea, e kii ana a Darryl Edwards he huarahi pai ake: kia kitea ano te pai o te takaro.

Ko Darryl, te kaiwhakaara o te Primal Play Method, i uru atu ki tetahi podcast ki te matapaki mo te mate urutomo e pa ana ki nga pakeke me nga tamariki. E ai ki a ia, ko te whakawhirinaki ki te hangarau me te hiahia anake e kore e whakaoti i te raru. Engari, ka tohe ia ki te awhi i te hihiri o roto ka puta mai i te whai waahi ki te takaro.

I te wa o te podcast, ka tuku a Darryl i nga whakaaro whaihua mo te whakahoki ano i nga taakaro ki o tatou ao. Ko tetahi o nga whakaaro ko te whakahiato i te hitori o te takaro, ka uru ki te maumahara me te whakanui i nga waa harikoa o te takaro o mua. Ka kii ano ia ki te awhi i nga "nekehanga tuatahi" e whakataurite ana i te ahua o te neke o nga kararehe me nga tamariki, me te wikitoria i te mataku ki te titiro poauau i a koe e mahi pera ana.

Ko nga painga o te whakauru atu i nga korikori ki roto i o tatou oranga kei tua atu i te hauora tinana. Ko te whakamarama a Darryl ko te tirotiro i o maatau kaha me o taatau taiao ma te taakaro ka puta te koa me te tino pai. Ahakoa ko nga mahi o te ao ka taea te whakakataari ake, ka ngawari ake te whakauru i nga nekehanga ki roto i o tatou oranga pakeke.

Ma te whakarite i te takaro, ka kitea e te tangata tetahi huarahi pai ake me te ngahau ki te whakapiki ake i o raatau korikori tinana. Engari ki te whakawhirinaki ki te hihiri o waho, ki te akiaki ranei i a ratau ki te korikori tinana, ka taea e raatau te uru atu ki te koa o roto ka puta mai i te takaro. Ko te kite ano i te ahuareka o te takaro he taputapu kaha ki te whawhai i te noho noho koretake o te ao hou.

Nga wehewehe:

1. Te noho noho: he ahua noho ko te iti o te korikori tinana me nga wa roa e noho ana, e takoto ana ranei.

2. Tikanga Whakaari Tuatahi: he huarahi whakapakari tinana e whakanui ana i nga nekehanga maaori me te takaro hei whakanui ake i nga taumata whakakori tinana.

Rauemi:

– Brett raua ko Kate McKay. "Te Whakahou i te harikoa o te takaro hei whakapai ake i te korikori tinana." Toi Tangata. [puna]