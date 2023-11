Ko te puia hukapapa hou i kitea i runga i a Pluto ka whakaara i nga paatai ​​​​mo te mea ngaro o mua o te ao

No tata nei ka kitea e nga kaiputaiao tetahi kitenga whakahihiri e whakamarama ana i te matawhenua matatini o te aorangi papaka a Pluto. Te ahua nei kei te noho a Pluto, kua heke mai i tona mana o te aorangi, he puia hukapapa nui kei runga. Ko tenei puia katahi ano ka kitea, ko Kiladze Caldera te ingoa, e kiia ana ko te rahi o te Yellowstone National Park.

I te tuatahi i pohehehia he rua, ka mau te Kiladze Caldera i te aro o nga kairangahau e tarai ana i nga raraunga mai i te misioni New Horizons a NASA. I te tirohanga tata ka kitea he maha nga wa i pahū ai tenei ahuatanga whenua i roto i tona hitori, ka puta te tini o te cryo-lava i tito mai i te hukapapa, te wai, me te hau. Ko te mea pono, ka taea e ia o nga pahūtanga nui rawa te tuku tangi tangi kia tata te kapi katoa o te taone nui o Los Angeles.

Ko Cryovolcanoes, e mohiotia ana ko nga puia hukapapa, he ahuatanga whakamiharo ka kitea i nga waahi rereke i roto i to tatou punaha solar. Kaore i rite ki nga puia tuku iho e tuku ana i te toka rewa, ka rewa nga puia tangi me te ranunga o te hukapapa, te wai, me te hau. Ko enei hanganga hukapapa kua kitea i runga i etahi atu tinana o te rangi penei i te ao papaka a Ceres me Enceladus, he marama o Saturn.

I tua atu i te Kiladze Caldera, kua kitea ano e nga kairangahau etahi atu hanganga puia e rua i Pluto ko Wright Mons me Piccard Mons. E ai ki enei kitenga, he hihiko ake te ao o te ao papaka me te hihiko o te ao i nga korero o mua.

Ko tetahi o nga taunakitanga matua e tautoko ana i te ahua puia o Kiladze Caldera ko te noho o te haukini kua konatunatua ki te hukapapa wai huri noa i te puia. He kaha te haukini ki te whakaheke i te waahi mīti o te wai, ka taea te rere o te cryo-lava hei wai. Ko te mea whakamiharo, ko te haukini tetahi waahanga nui i roto i te matū e whakaputa ana i nga waikawa amino, nga poraka hanga o te oranga.

Ko te kitenga o Kiladze Caldera me tana tangi puia kua puta nga patai hou mo te takenga mai me te whanaketanga o Pluto. Ko nga kairangahau e kii ana i mua i a Pluto tetahi moana o roto o te ao, he wai tonu na te toenga o te wera mai i tona hanganga. Ko te ahua ano, kua totoo te moana o raro, engari kei te noho tonu nga puna wai wai, i ia wa ka puta te mahi tangi puia.

Ko te tino mohio ki nga mea ngaro o te ao o mua o Pluto me kaha te mahi a nga kaiputaiao ao a meake nei. Ko te wetewete i te takenga mai o te cryo-lava wai me te whakamaarama i te hitori pohehe o tenei ao tawhiti, kare e kore ka kitea e koe he tirohanga tino nui ki te hanga me te hihiri o nga tinana aorangi.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te puia tangi?

Ko te puia puia, e mohiotia ana ko te puia hukapapa, he puia ka puia me te ranunga o te hukapapa, te wai, me te hau, kaua ki te toka whakarewa. Kua kitea nga puia tangi i runga i nga tinana o te rangi penei i a Pluto, Ceres, me te marama o Saturn Enceladus.

He aorangi tonu a Pluto?

Kao, kua kore a Pluto e kiia he aorangi. I te tau 2006, i tautuhia ano e te International Astronomical Union te whakamaaramatanga o te aorangi, ka puta ki te whakarapopototanga a Pluto hei aorangi papaka.

Tera pea etahi atu puia tangi i Pluto?

Ae, i tua atu i te Kiladze Caldera katahi ano ka kitea, e rua etahi atu hanganga puia ko Wright Mons me Piccard Mons kua kitea i Pluto. Ko enei kitenga e whakaatu ana i te matawhenua uaua ake me te kaha o te ao papaka.

He aha pea te puna o te cryo-lava i Pluto?

Kare tonu nga kaiputaiao e tino mohio mo te puna tika o te tangi tangihanga wai i Pluto. E whakapaetia ana ka puta mai te cryo-lava mai i te toenga o te wai wera i te uho o te ao, mai i nga pute iti wai wai e toe ana i roto i te moana tio o raro.

Tuhipoka: Ko te tuhinga taketake kaore i taea te whakaputa mai.