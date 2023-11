Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te Hike-Hiki i runga i te Awa

Ko tetahi rangahau i whakahaeretia i runga i tetahi awa i te UK kua kitea he hononga e pa ana ki waenga i nga para kirihou me te kawe i nga tukumate kino ki raro. I rukuhia te rangahau ki roto i te awa o Sowe i Warwickshire me West Midlands Ingarangi, e aro ana ki te paanga o te kirihou makaia, rakau rakau, me te wai tonu ki runga i te whakatipuranga moroiti. E ai ki nga kitenga ko enei hapori moroiti ka noho hei puna mo nga huakita me nga huaketo e mohiotia ana ka pa mai nga mate tangata me te aukati antibiotic.

Ko te kaituhi matua a Vinko Zadjelovic mai i te Whare Wananga o Antofagasta i Chile i whakanui i nga paanga pea mo te hauora o te tangata, e kii ana "ka whai waahi nga kirihou i roto i nga tinana wai maori ki te kawe i nga pathogens me nga ira aukati antibiotic." He whakamarama tenei mo te maaharahara mo te hauora o te iwi i te mea kei te kaha haere tonu te aukati antibiotic ki te ao. Inaa, i te tau 2019 anake, ko nga mate e pa ana ki te aukati paturopi i mate i te 2.7 miriona taangata i te ao. Ki te kore e korerohia, ko te matapae ka piki ake tenei tatauranga ki te 10 miriona nga mate hei te tau 2050.

I kitea e te rangahau nga rereketanga nui i roto i nga hapori microorganism i runga ano i nga mea i whakatauirahia. Ahakoa e hiahiatia ana nga tipu maimoatanga wai para ki te rongoa me te whakakino i te wai para, ko nga tauira wai i kohia mai i te awa o Sowe i te Hui-tanguru 2020 kei roto nga tukumate penei i a Salmonella, E.Coli, me Streptococcus te kawenga mo te korokoro strep. Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiahia tere kia kaha ake te aro turuki me te whakarite ture mo nga tipu maimoatanga wai para ki te whakaheke i nga tupono hauora.

I tua atu, ko nga tauira kirihou me te rakau i kohia i kukume mai i nga huakita "whai waahi", tae atu ki te Pseudomonas aeruginosa me te aeromonas, he mea whakararu ki te hunga kua mate nga punaha mate. Ko te P.aeruginosa, e mohiotia ana mo te mate i nga turoro o te hohipera, i kitea he tata ki te toru nga wa te nui ake i runga i te kirihou huarere, e whai ana i te pakaru o te kirihou i roto i te taiao taiao ina whakaritea ki te rakau. I tua atu, i whakaatu te kirihou huarere i te nui ake o nga ira e pa ana ki te aukati paturopi.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga nui o te whakatika i te parahanga kirihou i roto i nga awa me te whakatinana i nga tikanga maimoatanga wai para. Ko nga ture kaha mo te aro turuki me te rongoa i nga wai para ka awhina i te aukati i te tipu o nga tukumate kino ki raro i te awa. I tua atu, he mea nui ma te tangata takitahi me nga whakahaere kia tika te mahi ma te whakaiti i te para kirihou me te whakatairanga i nga tikanga toiwhi hei tiaki i o tatou huarahi wai me te tiaki i te hauora tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He pëhea te urunga o te para kirihou i roto i nga awa ki te kawe i nga mate tukumate?

A: Ko te kirihou kua maka ki roto i nga awa ka hangaia he waahi whakatipu mo nga moroiti, ka noho hei puna mo nga huakita me nga huaketo. Ka taea e enei hapori microorganism te kawe i nga tukumate ki raro i te awa, ka raru te hauora o te tangata.

P: He aha nga paanga o te parenga paturopi?

A: Ko te parenga paturopi he whakatuma mo te hauora o te iwi, e piki haere ana te maha o nga mate he uaua ki te rongoa. I te tau 2019, ko nga mate aukati paturopi i mate tata ki te 2.7 miriona nga mate puta noa i te ao. E kiia ana hei te tau 2050, ka piki tenei tatauranga ki te 10 miriona nga mate puta noa i te ao.

P: He aha te mahi hei whakatika i tenei take?

A: Ko te kaha ake o te aro turuki i nga tipu maimoatanga wai para me te whakatinanatanga o nga ture ka taea te whakaiti i te kawe mai o nga tukumate. I tua atu, ko te whakaiti i te para kirihou me te whakatairanga i nga mahi toiwhi ka whai waahi ki te tiaki i te hauora o a tatou huarahi wai me te aukati i te tini o nga moroiti kino.