Ka taea e nga rakau te korero me te whakatupato tetahi ki tetahi mo te kino, ka kitea e te ako

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Communications e whakaatu ana me pehea e taea ai e nga rakau o te whenua te whakawhitiwhiti korero me te whakatupato tetahi ki tetahi mo te kino. I kitea e nga kairangahau ko nga tipu whara ka tuku i nga puhui matū ka uru ki roto i nga kopa o te tipu hauora, ka puta nga urupare whakamarumaru i roto i ona ruma. Ka whai hua nui pea tenei kitenga mo te whakakaha i nga tipu ki te whakaeke ngarara, te tauraki ranei.

Ko te kaupapa o te rakau "korero" i tirotirohia tuatahitia i te tekau tau atu i 1980 i te kitenga o nga kaiputaiao ka whakaputa matū nga rakau hei aukati i nga pepeke ina whakaekea. Ko te mea whakamere, ko nga rakau hauora o nga momo momo e tata ana, he rite ano nga parenga matū, ahakoa kaore he hononga pakiaka ki nga rakau kua pakaru. Ko te whakaaro tenei ka korero nga rakau ki a raua ano ma te rangi, he ahuatanga e kiia nei ko te rongo tipu.

I roto i nga tau e wha kua pahure ake nei, neke atu i te 30 nga momo tipu kua kitea e uru ana ki te whakawhitiwhitinga waea-a-waa ma te tukunga o nga puhui waro puhoi. Heoi, tae noa mai ki tenei wa, kaore i te maarama he aha nga puhui he mea nui me pehea te rongo o nga tipu.

Ko te rangahau tata nei i whakamarama i enei patai ma te kuru a ringa i nga rau me te whakanoho anuhe ki runga i te pua nani Arabidopsis, i nga tipu tōmato ranei. Na konei i puta ai te whakaputanga o nga momo kohuke kaakaariki, ka horahia ki nga tipu hauora. I whakarerekēhia e te roopu nga tipu hauora kia rere nga katote konupūmā i te wa e whakahohehia ana i roto i nga ruma takitahi, ka taea e ratou te whai i nga urupare a nga tipu.

I kitea e nga Kairangahau e rua noa iho nga momo rau kakariki e ahua nui ake ana nga katote konupūmā i roto i nga pūtau o nga tipu hauora. Ko te tohu konupora i roto i nga tipu ka whai waahi ki te whakahohe i nga urupare parepare, penei i te kati i nga rau, i te keri ngarara ranei. I kitea ano e te roopu i uru nga puhui ki roto i te stomata, e taea ai e nga tipu te whakawhiti hau i te wa o te photosynthesis, e tohu ana ka uru ki roto ki nga kopa o roto o te tipu.

I runga i tenei maaramatanga hou, ka whakapono nga kaiputaiao ka taea pea te whakamaarama i nga tipu ki nga riri me nga taumahatanga ma te tuku atu ki nga puhui e pa ana. Ma tenei ka iti ake te matea o nga patu patukiha i roto i nga mahi ahuwhenua me te whakakaha ake i nga tipu i mua i te matewai.

Me rangahau ano kia mohio ai he aha nga puhui motuhake anake e whakaohooho ana i te tohu konupūmā me te tautuhi i nga kaikawe i roto i nga tipu e mahi tahi ana me enei puhui.

I te katoa, he tirohanga nui tenei rangahau mo te whakawhitiwhiti tipu me te whakatuwhera i nga huarahi ki te whakawhanake rautaki hei tiaki i nga tipu mai i te kino i mua i te puta.

