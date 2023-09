Taimana Mawhero: Te Whakakitenga i nga Taketake o nga Kohatu Onge me te Utu

Kua kitea e nga kairangahau o Ahitereiria mai i te Whare Wananga o Curtin i Perth te takenga mai o nga taimana mawhero. Ko enei kohatu onge me te utu nui, e mohiotia ana mo to ratou kara rosy auheke, i kitea kua hanga neke atu i te 1.3 piriona tau ki muri i te pakarutanga o tetahi whenua nui. Ko nga taimana mawhero, he taimana kua pakaru me te kurupae karaehe whanoke, he ataahua ahurei ka puta mai he utu.

Ko te nuinga o nga taimana mawhero o te ao, neke atu i te 90 paiheneti, i ahu mai i te keri Argyle kua kati inaianei i Ahitereiria ki te hauauru. Mai i ia mano kohatu, he iti noa nga kohatu mawhero i tino rapuhia. I whakatauhia e te roopu rangahau a Takuta Hugo Olierook i pana enei taimana ki te mata o te whenua i te wa o te hinganga o Nuna, tetahi o nga tino whenua o mua. E tohu ana tenei ko etahi atu o nga waahi o mua ka mau i enei kohatu hihiri.

Ko nga taimana Argyle i hanga hohonu ki raro i te whenua e tata ana ki nga pakiaka o te whenua. I te tukinga o nga whenua ki te hanga i Nuna, na te pehanga i puta tata ki te taha raki-ma-raki o Ahitereiria i huri ai nga tae o nga taimana maamaa. Ko nga rangahau i whakahaerehia e Takuta Robert Pidgeon me tana roopu i te mutunga o te tekau tau atu i 1980 e kii ana ko te hūnga i kawe mai ai nga taimana ki te mata i puta tata ki te 1.2 piriona tau ki muri. Heoi, i paopaohia te tika o te whakatau tata nei na te mea ka taea te whakarereke i tetahi roto tawhito.

Ma te whakamahi i te hangarau laser beam matatau, i taea e nga kairangahau te whakaputa i te whakatau tata ake mo te tau o nga toka Argyle. I kitea e ta ratou tātaritanga ko te pahūtanga i tupu tata ki te 1.3 piriona tau ki muri, e rite ana ki te wa i pakaru ai a Nuna. Ko te angiangi o te mata o te whenua i te wa o tenei wehenga ka ngawari te neke o te magma taimana ki te mata.

Ko te hononga i waenga i te kotiti me te hanga taimana ehara i te kaupapa hou engari ka noho tonu hei kaupapa tautohetohe. Ko te rangahau hou he pai ake te maarama me pehea te pakaru o te supercontinent e whakaohooho ana i nga hū taimana. Heoi ano, he patai kaore ano kia whakautua mo te nui o te waro e tika ana mo te hanga taimana a Argyle.

Ko tenei rangahau he tohu nui ki te wetewete i te mahi uaua i puta ai te hanga o nga taimana mawhero ahurei me te utu nui o Argyle. Ka hiahiatia ano etahi atu rangahau kia tino marama ai tenei punaha tawhito. Pērā i te maha o ngā āhuatanga o te taiao, ka puta tonu ngā ohorere.

Rauemi:

– Ka kitea e nga kairangahau o Ahitereiria te takenga mai o nga taimana mawhero: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– Te ako a Nature Communications mo te takenga mai o nga taimana mawhero: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8