Ataata Whakamiharo i hopukina e te kaiurungi e whakaatu ana i te tirohanga whakahihiri o nga rama o te raki

I te nuinga o nga wa, ka tae mai nga kaiwhakamahi pāpāho pāpori ki nga riipene ataata ka waiho kia wahangu. No tata nei, he riipene whakaata i runga i te ipurangi, e whakaatu ana i tetahi ahuatanga tino ataahua e rite ana ki tetahi wahi o te pararaiha. Ko te rīpene, i hopukina e te kaiurungi, e whakaatu ana i te ahua whakamiharo o te taiao e hiahia ana koe mo etahi atu.

Ko te riipene whakaata, i tohatohahia ki Instagram e te kaiurungi e kiia nei ko Thomas, e kawe ana i nga kaimakitaki ki roto i te ao o nga arai karakara ka taea e te taiao anake te hanga. Neke atu i te 600,000 nga tirohanga me te 48,000 nga mea pai, e kitea ana kua pa atu tenei tirohanga ki nga tangata o te ao.

Ko Thomas, nana i tuhi te wheako me tana kaamera, i kii i te ahuatanga whakamiharo ko te Aurora Borealis tino ataahua rawa atu kua kitea e ia. I kanikani nga arai kakariki me te whero puta noa i te rangi, ka hanga he tirohanga whakamihi. I kitea tenei kitenga onge noa mai i te Netherlands.

Kua tere te aro o nga kaimakitaki, e whakaatu ana i to ratou miharo me to ratou hiahia. I whakaaro tetahi kaiwhakamahi mena ka taea te rere i roto i nga Maama Raki. I whakahoki mai ano a Thomas kaore he kino o taua haerenga, he tino haumaru. Ko tetahi atu kaimakitaki i miharo ki te ataahua e whakaatuhia ana i roto i te riipene whakaata, me te whakaae he uaua ki te aro ki te rere i waenga i nga tirohanga whakahihiri. Ko te tuatoru o nga kaiwhakamahi i korero whakakata, "E tama, he pai ake to tirohanga tari i taku."

Ko nga Maama o te Raki, e mohiotia ana ko te Aurora Borealis, he ahuatanga maori e mohiotia ana mo tana whakaatu rama whakamiharo. Ko tenei mahi makutu o te rangi kua whakapohehetia e nga kaiputaiao mo nga rau tau, me ona takenga pono e noho koretake ana. E whakaponohia ana ko te Raki o te Raki he hua o nga ngaru hiko hiko i te wa o nga tupuhi geomagnetic, he mea whakamiharo ki te hunga katoa e waimarie ana ki te kite.

Na, ma te makutu o tenei riipene whakaata e kawe ana koe ki te ao whakahihiri o te Raki o Raki, kei reira te ataahua o te taiao kaore he rohe.

FAQ:

Q: He aha nga Maama Raki?

A: Ko te Raki Raki, e mohiotia ana ko te Aurora Borealis, he whakaaturanga marama maori ka puta ki nga rohe polar o te whenua.

Q: He aha te take o te Raki Raki?

A: Ko nga Maama Raki na nga ngaru hiko hiko i te wa o nga tupuhi geomagnetic.

P: He haumaru te rere i roto i te Raki o te Raki?

A: Ae, he haumaru te rere i roto i te Raki Raki, kaore he kino.

Q: I hopukina te ataata o te Northern Lights i hea?

A: I hopukina te ataata e te kaiurungi, a, e whakaponohia ana i hopukina i Netherlands.