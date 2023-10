Ka hurahia e te Smithsonian nga Kongakonga o Asteroid Bennu hei Matapihi ki te Ao

Whai muri i te haerenga nui e 200 miriona maero ma te mokowhiti, i angitu te tuku a OSIRIS-REx i nga kongakonga o Bennu asteroid ki te whenua i te mutunga o Mahuru. Ko te Whare Taonga Taonga o te Motu o Smithsonian ka whakaatu i enei tauira utu nui, he whai waahi ahurei mo nga manuhiri ki te kite i nga mea whakamiharo o te ao.

Ko te whakaaturanga e tino tumanakohia ana mo te tauira asteroid ka tu hei te Paraire, Whiringa-a-rangi 3, i te whare taonga o Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals meteorite taiwhanga i Washington, DC. , e whakaatu ana i nga korero tawhito o to tatou punaha solar.

Ko te taha o nga kongakonga asteroid ko nga tauira tauine o te waka mokowhiti OSIRIS-Rex, na Lockheed Martin, me te roketi Atlas V 411 i kawe te waka mokowhiti, i runga i te nama mai i te United Launch Alliance. Ko tenei whakaaturanga matawhānui e whai ana ki te ruku i nga manuhiri ki roto i nga ahuatanga o te torotoro atea.

Ko te Kaitiaki o nga meteorites, a Tim McCoy, nana i uru ki roto i te kaupapa OSIRIS-REx, i whakapuaki i tana harikoa mo tenei whakaaturanga whakakitenga whenua: "Ko tenei whakaaturanga to maatau waahi tuatahi ki te whakapuaki i tenei haerenga whakamiharo ki te iwi whanui."

Ko Bennu, he asteroid iti e tata ana ki te whenua, kua mau i nga kaiputaiao na te hono pea ki tetahi asteroid nui-wao-wao i noho e hia piriona tau ki muri. Ko tona tata ki te whenua ia ono tau i whakaihiihi i te hiahia o NASA, e arahi ana ki te kaupapa OSIRIS-Rex. I te Whiringa-a-nuku 2020, i tau pai te waka mokowhiti ki runga i te mata o Bennu ka kohia he tauira toka.

I te wa i raru ai te misioni, ka taea e te roopu whakatapua ki te tango i te nui o te puehu me te toka mai i te upoko o TAGSAM, he uaua ki nga here. Ko enei tauira kua eke kee i te whainga tuatahi a NASA ki te kohi 60 karamu o nga otaota, me te tatauranga o naianei 2.48 hekere (70.3 karamu).

Ko te tātaritanga tuatahi o te tauira kua kitea te nui o te waro me te wai ngota ngota, e whakarato ana i nga tino mohiotanga mo te timatanga o to tatou ao. I whakanui a Tim McCoy i te hiranga o enei kitenga, e kii ana, "Ko nga tauira o Bennu kei te mau te oati ki te korero ki a tatou mo te wai me nga mea koiora i mua i te putanga mai o te ora ki te hanga i to tatou ao ahurei."

Kia mahara ki te toro ki te Whare Taonga o te Motu o te Ao o Smithsonian ki te kite i tenei whakaaturanga whakamiharo e hono ana i te waahi i waenga i te tangata me te whanuitanga o te ao.

FAQ

P: Me pehea taku mataki i nga kongakonga mai i asteroid Bennu?

A: Ko nga kongakonga mai i te asteroid Bennu ka taea te kite i te Whare Taonga Taonga o te Motu o Smithsonian i Washington, DC

Q: Ahea te whakaaturanga ka tu?

A: Ka tuwhera te whakaaturanga hei te Paraire, Noema 3.

P: He aha atu ka whakaatuhia hei taapiri atu ki nga kongakonga asteroid?

A: Ka whakaatuhia ano e te whakaaturanga nga tauira tauine o te waka mokowhiti OSIRIS-Rex me te roketi Atlas V 411.

P: He aha nga kitenga whakamere i mahia mai i nga tauira i tenei wa?

A: Ko te tātaritanga tuatahi o nga tauira kua kitea te nui o te waro me te ngota ngota wai, e whakaatu ana i nga tirohanga mo te timatanga o to tatou ao.

P: E hia nga otaota kua kohia mai i te asteroid Bennu?

A: Kua whiwhi a NASA i te 2.48 hekere (70.3 karamu) o nga toka me te puehu, kua hipa ake i te whainga tuatahi ki te kohikohi 60 karamu o te para.