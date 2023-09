Te Kanohi Hou o te Waahanga: He Waahanga Whakawhiti i nga Korero

I te tau 1935, i uru atu a Albert Einstein raua ko Erwin Schrödinger ki te tautohetohe mo te ahua o te mooni me te kaupapa o te here. Ahakoa i whakapono a Einstein ki te kaupapa o te rohe, i kitea e Schrödinger te ahuatanga rereke o te whakararuraru, i reira ka hono nga ahuatanga o nga matūriki e rua ahakoa te tawhiti. Te ahua nei he takahi i te ariā a Einstein e kore e taea e te awe te tere tere atu i te marama. Heoi ano, kua mohio nga tohunga ahupūngao kaore he awenga mamao o te weriweri, ka taea anake te tohatoha matauranga mo te putanga o te inenga.

I nga wa tata nei, kua kitea e nga kairangahau tetahi kitenga whakamiharo mo te whakararu. I te wa e marara ana nga matūriki, ka horapa noa atu te matūriki ki roto i te roopu matūriki, ka hanga he tukutuku uaua o nga aitua. Heoi, ki te inehia nga matūriki i te nuinga o te waa, ka pakaru te weriweri, ka aukati i te hanganga o te tukutuku. Ko tenei whakawhitinga i waenga i te paetukutuku me te kore o te paetukutuku e tohu ana i te huringa o te hanganga o nga korero, a kua whakaritea ki te waahanga whakawhiti korero.

Hei mataki i tenei waahanga whakawhiti i te mahi, ka whakahaerehia e te toru o nga roopu nga whakamatautau-meta ma te whakamahi i nga rorohiko quantum hei ine i te paanga o nga inenga ki te rere o nga korero. I whakapumau ratou ka taea te whakataurite i waenga i te herenga me te ine. Na tenei kitenga i puta te ngaru rangahau ki nga tono pea o te weriweri me te ine.

I timata tetahi mahi tahi i taka ki runga i tenei whakawhitinga whakararuraru i runga i te korerorero mo tetahi patai taketake mo te whakararu i te pudding toffee. I whakawhänuihia e ngä kairangahau te ariä o te whakararu mai i te rua o nga matūriki ki te mekameka matūriki me te tirotiro i te paanga o te inenga ki te entropy whakararuraru, e tohu ana i te nui o nga korero kore-rohe e rongoa ana i waenga i nga matūriki.

I te katoa, he whakamarama hou tenei rangahau mo te whanonga uaua o te weriweri me tona hononga ki nga korero. Ko te maarama ki tenei ahuatanga ka kore noa e ahu whakamua to maatau mohiotanga mo nga miihini quantum engari ka arahi pea ki nga tono hurihuri i roto i te waahanga hangarau korero.

Rauemi:

– Tuhinga Puna: [Whakauruhia te Taitara Puna Ki Konei]

– Whakamaramatanga o te weriweri: Phys.org

– Whakamaramatanga o te waahanga whakawhiti: ScienceDirect