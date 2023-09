Te Tirotiro i te Ao Kee o te Whakararuraru: He Waahanga Tauwhirotanga o nga Korero

I te tau 1935, ka tautohetohe a Albert Einstein raua ko Erwin Schrödinger mo te ahua o te mooni. I whakapono a Einstein ki te kaupapa o te rohe, e kii ana karekau he huihuinga i tetahi waahi ka pa ki tetahi waahi tawhiti. Ko Schrödinger, i te taha o tera taha, i kitea te whakararuraru, he ahuatanga i roto i nga miihini quantum e hono ana nga matūriki e rua, e hono ana o raua aitua.

Ahakoa i kite a Einstein i te whakararuraru i te raruraru me te tohe he takahi i tana whakaaro mo te waahi, kua rereke te maarama o nga tohunga ahupūngao i enei ra. Kei te mohio ratou inaianei karekau he awe mamao, he kaha ranei ki te kawe mai i tetahi putanga i tawhiti. Engari, ka taea e ia anake te tohatoha i te matauranga o taua putanga. Ko nga whakamatautau whakawhanaunga kua noho noa i nga tau tata nei, a kua riro i a raatau te Tohu Nobel.

Engari he nui ake te whakararu i nga matūriki takirua. Kua kitea e nga rangahau o naianei ka horapa te weriweri ki roto i nga roopu matūriki, ka hanga he tukutuku uaua o nga aitua. Ka taea te whakararu i tenei paetukutuku ma te inenga auau, ka pakaru te weriweri me te aukati i te hanga o te paetukutuku. Kua tapaina e nga tohunga ahupūngao tenei whakawhitinga mai i te ahua tukutuku ki te ahua kore-tukutuku hei waahanga whakawhiti korero.

Kia mohio ake ai ki tenei waahanga whakawhiti, he maha nga roopu tohunga ahupūngao i whakahaere i nga whakamatautau-meta ma te whakamahi i nga rorohiko quantum. Ko enei whakamatautau ko te ine i te paanga o nga inenga ki te rere o nga korero. I whakapumautia te taurite ngawari i waenga i te weriweri me te inenga, na reira ka puta ake he rangahau mo nga ahuatanga o te whakawhanaunga me te inenga.

I tutuki tetahi mahi tahi i te whakawhitinga whakararuraru i te wa e korerorero ana mo te pudding toffee. Ko te tohunga ahupūngao a Brian Skinner raua ko Adam Nahum e matapaki ana mo te hononga i waenga i te weriweri me nga korero. I mohio ratou ka taea e nga inenga o nga matūriki kua herea te whakaiti i te kore mohio ki te ahua o etahi atu matūriki. Ko te nui e whakaiti ai te inenga i te pohehe e mohiotia ana ko te entropy whakararuraru, ka ine ki nga moka.

I whakawhānuihia e Skinner raua ko Nahum tenei ariā ki te mekameka matūriki, i reira ka peke te weriweri mai i tetahi matūriki ki tetahi atu. I kitea e ratou ka taea e te entropy whakaraerae te whakamaarama mo te tino weriweri o te mekameka. Na roto i te huri i te wa inenga, i kitea e ratou te huringa wahanga mai i te ahua tukutuku ki te ahua kore-tukutuku.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te uaua me te kaha o te weriweri i roto i te ao o nga miihini quantum. E whakaatu ana ka taea te noho whakararu i tua atu o nga matūriki takirua, he nui hoki nga paanga ki te tohatoha me te hanganga o nga korero.

Nga wehewehe:

– Te whakararuraru: I roto i nga mahi hangarau, ko te whakararu he ahuatanga e hono ana nga matūriki e rua, ka honoa o raua aitua.

– Rohe: E kii ana te maapono o te waahi karekau he huihuinga i te waahi kotahi ka pa ki tetahi waahi tawhiti.

– Te Whakawhiti Wāhanga: I roto i te ahupūngao, ko te whakawhitinga wāhanga e pā ana ki te rerekētanga o te āhua o te matū, pērā i te wai ki te totoka.

– Entropy Whakapiri: Ko te entropy whakaraerae he ine i te weriweri i waenga i nga mea e rua, te nui ranei o nga korero mo tetahi mea kua rongoa i waho o te rohe ki tetahi atu.

Rauemi:

– Taketake: Tuhinga Magazine Quanta na Natalie Wolchover

– Karekau he puna taapiri e whakaratohia ana