He punaha rorohiko uaua te ao, e ota tonu ana me te whakakore i nga korero koretake? E whakapono ana a Takuta Melvin Vopson, he Ahorangi Tuarua mo te Ahuwhenua i te Whare Wananga o Portsmouth i Ingarangi. I roto i ana rangahau hou i taia i roto i te AIP Advances, ka huraina e Dr. Vopson te ariā whakamihiharo e mahi ana to tatou mooni ano he miihini rorohiko nui.

Ahakoa kua rongonuihia te whakaaro o te ao whakatairite na roto i nga kiriata penei i te Matrix me nga whakaaro o nga tangata rongonui pera i a Elon Musk, ko nga mahi a Dr. Vopson ka uru ki te ao o te ahupūngao korero. E tohe ana ia ko nga mea katoa o te ao, kei tona taumata taketake, he mokamoka korero.

Ko te pakaruhanga a Dr. Vopson i ahu mai i tana kitenga i nga huringa ira i roto i te horopaki o COVID-19. He rereke ki te maaramatanga o mua mo nga whakarereketanga matapōkere, i kitea e ia e arahi tonu ana ki te whakaheke i te entropy, he inenga o te mate. Ka wero tenei tirohanga ki te ture tuarua o te whakamaaramatanga, e kii ana ka piki te entropy, ka noho tonu ranei.

E ai ki te Ture Tuarua o Infodynamics i tukuna e Dr. Vopson, ka whakaitihia nga korero e pa ana ki tetahi punaha, huihuinga, mahi ranei i te ao. E hāngai ana tenei maataapono ki nga tikanga rorohiko rorohiko e whakamahia ana ki te kopiri raraunga. Mai i te koiora ki nga ahuatanga o te ao, ka puta nga punaha katoa ki te whanake i runga i te huarahi e arotau ana i a raatau korero entropy.

Ko enei tirohanga whakamohio whenua he tino whai paanga ki nga momo marautanga putaiao, tae atu ki te koiora, te ahupūngao, me te aorangi. E whakapono ana a Dr. Vopson ka taea e te ariā whakanekeneke korero te hanga ano i to tatou maaramatanga ki te ao whanui.

I roto i te rangahau o mua, i kii a Takuta Vopson ko nga korero te papatipu hanga o te ao, kei a ia te papatipu tinana me te tohu ko te ahua tuarima o te matū. E kii ana ia ko te ture tuarua o te infodynamics ehara i te mea e tautoko ana i tenei whakaaro engari e kii ana ano ka taea e nga korero te noho hei mea pouri koretake i te ao.

Ahakoa e whakawero ana nga ariā a Takuta Vopson i nga whakaaro tikanga, ka whakatuwherahia nga huarahi whakahihiri mo te torotoro haere. I tenei wa kei te rapu putea ia mo nga rangahau e whai ana ki te kimi me te ine korero i roto i nga matūriki timatanga. Na roto i nga tukinga matūriki-antiparticle, e tumanako ana ia ki te whakamana, ki te whakahē ranei i ana ariā hou.

Ko te ao hei rorohiko ora—he ariā e whakawero ana i o tatou whakaaro me te whakaohooho i nga patai hohonu mo te ahua o te mooni. Ko te rangahau paionia a Dr. Vopson e tono ana kia whakaaro ano tatou ki te papanga o to tatou oranga me te whakaaro ki te tino tupono kei te noho tatou i roto i te whaihanga whakahiato.

FAQ

He aha te ahupūngao korero?

Ko te ahupūngao korero he peka o te puiao e kii ana ko nga mea katoa o te ao he mea tito korero. Ka tirotirohia he pehea te whanonga me te taunekeneke o nga korero i roto i nga momo punaha me nga tukanga.

He aha te ture tuarua o te infodynamics?

Ko te ture tuarua o te infodynamics, i whakatakotohia e Takuta Melvin Vopson, e kii ana ko nga korero e pa ana ki tetahi punaha, huihuinga, mahi ranei i te ao ka whakaitihia. Ko tenei maataapono e kii ana ko nga punaha, tae atu ki te koiora koiora, ka huri ki te ahua tino pai o te entropy korero iti.

He aha te entropy?

I roto i te horopaki o te rangahau a Dr. Vopson, ko te entropy e tohu ana ki te ine o te mate i roto i te punaha. Ko te ture tuarua o te thermodynamics e kii ana ko te entropy i roto i te punaha taratahi ka piki noa, ka noho rite ranei i roto i te waa.

He pehea te hononga o te rangahau a Takuta Vopson ki nga mea pouri?

E kii ana a Dr. Vopson ko nga korero, e whakapono ana ia ko te tino poraka hanga o te ao, ka taea hoki te korero mo te pouri pouri. Ko tana whakaaro ko te nui o nga korero, he rite ki te 10 ki te kaha o te 93 moka korero i te pāmahana 2.73 Kelvin, ka taea te whakamarama i te mea pouri kua ngaro i te ao.

He aha nga hua o te rangahau a Takuta Vopson?

Ko nga rangahau a Dr. Vopson he wero i te maaramatanga tikanga me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro i te ahua o te mooni. He whai paanga ki nga momo marautanga putaiao, tae atu ki te koiora, te ahupūngao, me te aorangi, me te tono ki te arotake ano i te ao whanui.