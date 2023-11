Te hura i te Mystical Hunter's Moon and Lunar Eclipse

I te po o te Hatarei, he tirohanga tiretiera i miharo te hunga maataki whetu huri noa i te ao i a ratou e kite ana i te marama o te kaihopu manu i te taha o te rourou marama. Ko te marama a te kaiwhaiwhai tetahi o nga ingoa maha mo te marama kikii puta noa i te tau, i ahu mai i nga momo maramataka marama e whakamahia ana e nga Iwi Taketake. Ahakoa ko nga ingoa o enei marama ka ahu mai i nga korero tuku iho o nehe, ko te marama a te kaiwhaiwhai e tohu ana i nga tikanga o te koroni o Amerika me te Pakeha.

Ko te whakakotahitanga o te marama a te kaiwhai me te rourou marama i hanga he tirohanga whakamihi i puta mai ai te miharo me te miharo. Mo nga kaitirotiro i Uropi, i Awherika, i Ahia, me nga rohe whiriwhiri o te Tai Rawhiti me te raki o Kanata, ka puta te marama ki te haere i roto i te atarangi o te whenua, ka puta he wahanga o te haruru. Ahakoa he mea nui te ahuatanga o te huarere ki te kitea, ko te hunga i waimarie ki te whai rangi marama i te wa tika, i tukuna ki te whakaaturanga whakahihiri.

He rereke ki te whakapono rongonui, karekau te ahuatanga i whakawhäitihia ki te marama tonu. I te timatanga o te ahiahi, ka kite etahi wahanga o Atlantic Canada me Te Hiku o Te Ika i tetahi tirohanga rereke, e kite ana i te marama kua haapouri tetahi wahi e te arai marumaru. I puta mai tenei tirohanga ahurei i te mea kua tata te marama kiki, te ra, me te Papa ki te hanga i tetahi whirihoranga tino pai.

FAQ:

P: He aha te marama i kiia ai ko te marama kirehe mohoao?

A: Ko te marama kikii ka kiia ko te marama kirehe mohoao na nga tikanga o te koroni o Amerika me te Pakeha.

P: He aha te take o te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama ina haere te marama i roto i te atarangi o Papa.

P: I kitea te rourou marama i hea?

A: I kitea te rourou marama i Uropi, i Awherika, i Ahia, me etahi waahi o te Tai Rawhiti me te raki o Kanata.

P: Ka tupu ake ano tetahi rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i ia wa; heoi, ka rereke pea te wa me te kitenga o ia rourou. Kia mau ki nga paetukutuku mokowhiti me te arorangi mo nga panui e heke mai ana.

P: Me pehea taku mataki i te rourou marama?

A: Ki te kite i te rourou marama, whakarite kia marama to rangi i te wa o te huihuinga me te kimi i tetahi waahi karekau e arai i te marama.