Te Haerenga Manawao o te Eclipse o te Ra: He Whakapaipai i te Astrophotography

He riipene whakaata whakamiharo e hopu ana i te ataahua whakamiharo o te whakakai o te whitinga ahi o te ra kua riro i te ipurangi ma te awha. Neke atu i te kotahi tau te hanga, ko tenei ataata 8K na te kaiwhakaahua whetu rongonui a Jason Kurth e whakaatu ana i te rourou i roto i nga korero kaore ano i kitea i mua, tata ki te 2,000 nga whakaahua kapohia. He nui te kaha o te whakapau kaha ki tenei kaupapa, me whiwhi a Kurth i tetahi rorohiko hou hei whakahaere i nga tukatuka raraunga nui e hiahiatia ana.

I te haerenga mai i Florida ki te tonga-tonga o Utah, ka mau a Kurth i te 200 pauna o nga taputapu whakaahua kia tae atu ki te raina waenga o te eclipse. Neke atu i te 200,000 nga whakaahua i tangohia ma te mohio i te 14 o Whiringa-a-nuku. Hei tukatuka me te hapai i nga raraunga nui kua whakaemihia, i hangaia e Kurth tetahi teihana mahi 24-matua kaha me te 192 gigabytes o te RAM, ka kohia e te wha terabytes o nga raraunga, na reira ko tetahi o nga tino hopukanga o te eclipse annular tae noa ki tenei ra.

Ko te ataata e whakaatu ana i te mowhiti o te haruru ahi, e whakaatu ana i te Marama e whakapouri ana i tetahi waahanga nui o te Ra. Ma te whakamahi i te karu hiko hiko alpha-a-ira me te kaamera mokowhiti e kaha ana ki te hopu i te chromosphere o te ra me te tino marama, i whakaatu a Kurth i te chromosphere, nga tohu o te ra, me nga mura ahi i roto i te taumira tino teitei. Ahakoa tenei huarahi e whakaatu ana i ona wero, i awhi a Kurth ki te whai waahi ki tua atu i nga tikanga tuku iho mo te whakaahua eclipse.

Hei whakautu mo te tukunga o te riipene whakaata, he maha nga kaimakitaki i patai ki te pono o te ra, e kii ana ko te Ra e noho ana na te nui o tona rahi. Heoi ano, he pohehe enei whakaaro, i te mea e whakanui ana a Kurth i nga nekehanga kore e pohehe e whakaatuhia ana e nga rangatira iti me te mata o te Ra puta noa i te waa.

Kua whakatauhia e Kurth te pohehe na roto i te tuku ake i tetahi putanga whakaata teitei ake o te riipene whakaata i runga i tana wharangi YouTube, i reira ka tino kitea te nekehanga pono o te Ra. Heoi ano, kei te u tonu etahi o nga tangata ki te whakapono he tinihanga te riipene whakaata, i kii ai a Kurth ki te whakaputa i tona pouri mo to ratou kore e whakaae ki nga taunakitanga kua tukuna ki mua i a ratou.

Ki te mahi i tenei waahi whakahihiri, i whakapau kaha a Kurth ki te whakapumau i te pokapū o te Ra i te wa o te mahi whakatika. Ma te whakatika a-ringa i te rere me te witter na te nekehanga o te Ra me te Marama, i angitu ia ki te pupuri i tana tiaro pai mo te roanga o te ataata. Ko tenei aro nui ki nga korero, ahakoa tona ahua wero, ka whai waahi ki te "ahuatanga ohorere" o te waatea.

Ahakoa te whakahēnga koretake, kei te mihi tonu a Kurth mo te tino pai o te whakahoki mai i ana mahi. Ko te whakamihi me te maioha mo tana whakataputanga he puna tino pai ki a ia, ina koa i roto i te umanga he mahi uaua te aro atu.

Ki te kite i etahi atu mahi whakamataku a Jason Kurth, tirohia tana Instagram me tana paetukutuku.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Kia pehea te roa o Jason Kurth ki te waihanga i te riipene whakaataata?



Neke atu i te kotahi tau te roa o Jason Kurth ki te hanga i te riipene whakaata whakahiato e hopu ana i te whakakai o te whitinga o te ra.

P: He aha nga taputapu i whakamahia e Jason Kurth ki te hopu i te rourou?



I whakamahi a Jason Kurth i te karu-a-rua-a-a-waa-a-waa-a-ira me te kaamera monohiko hei hopu i te chromosphere o te ra me ona korero whakamihi.

P: He aha i whakaaro ai etahi kaimakitaki he rūpahu te ataata?



Ko etahi o nga kaimakitaki e pohehe ana he rūpahu te riipene whakaata na te mea ka kite ratou he pateko te Ra na te nui o tona rahi. Heoi, e whakaatu marama ana te riipene whakaata i nga nekehanga ma te whakaatu i nga tohu iti me te mata kitea o te Ra.

P: I pehea a Jason Kurth ki te whakapumau i te pokapu o te Ra i roto i te taima?



He nui te wa i whakapaua e Jason Kurth ki te whakatika a-ringa i te paheketanga me te witter na te neke o te Ra me te Marama. Na roto i nga mahi whakatikatika, i whakarite ia kia noho tika te Ra puta noa i te waa.