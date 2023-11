Kei te Mahi a NASA ki te Whakatau i te take o te Parekura Wera i mua i te Mihana

Kei te raru a NASA ki te whakamarumaru wera o tana waka mokowhiti i Orion, me whakatau i mua i te eke haumaru o te kaihopu ki runga i te waka. Kei te tumanako te umanga mokowhiti ki te tango i etahi atu marama ki te tino ako i te mahi o te whakangungu wera me te kimi i tetahi otinga, e ai ki a Jim Free, te kaiwhakahaere tuarua mo te Kaiwhakahaere Miihana Whakawhanake i nga Pūnaha Tuhura a NASA.

I te wa o te urunga mai ano o te waka mokowhiti a Orion i tana misioni o mua, i kitea he mahi ohorere mai i te whakangungu wera. He maha atu nga mea karekau i runga i te whakangungu rakau i puta mai i te mea i whakaarohia, na te awangawanga mo te haumarutanga o nga miihana a muri ake nei. I whakarewahia e NASA he rangahau kia pai ake ai te maarama ki tenei take, a kei te whakamahere ia ki te whakarato i te "whakatau i te take pakiaka" hei te mutunga o te puna e whai ake nei.

I tenei wa, kei te whakarite tonu a NASA i te waka mokowhiti mo te miihana Artemis 2, kua whakaritea mo te whakarewatanga i te Whiringa-a-rangi 2024 me tetahi hoia kei runga. He mahi nui te parepare wera ki te whakamarumaru i nga kairangirangi mai i te tino wera i te wa e kuhu atu ana ki te hau o te Ao. Mena e tika ana, ka tuwhera a NASA ki te whakakapi i nga waahanga whakamarumaru wera, ki te whakakore ranei i etahi ahunga whakamua o nga taputapu mo te waka mokowhiti hei whakatika i te raru.

Ko nga kaihopu mo te miihana Artemis 2 kua whakanuia te hiranga o te whakarite i te reri me te haumaru o te waka mokowhiti i mua i te whakarewatanga. I kii a Reid Wiseman, te rangatira o te miihana o NASA, e kore ratou e eke ki runga i a Orion kia tino maia ratou ki te reri.

Ahakoa kei te kore e tino mohio te paanga ki te ra whakarewatanga o Artemis 2, kei te kaha tonu a NASA ki te whakatau i te take whakamarumaru wera hei whakapumau i te haumaru o ana miihana.