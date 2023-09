Ko te Waka Mokowhiti a Varda i mau ki te Orbit, e tatari ana kia hoki mai ki te whenua

He waka mokowhiti arumoni na Varda Space Industries, he whakaoho motuhake ki te hanga i roto i te mokowā, kua roa atu i te orbit i te wa e tatari ana ki te whakaaetanga a te kawanatanga kia hoki mai ki te whenua me te kohinga o nga tauira rongoa. I whakarewahia te amiorangi i te Hune 12 me te whainga tuatahi mo te marama kotahi marama ki te whakaatu i te hangarau a te kamupene mo te hanga rauemi arumoni, ina koa nga rongoa, i roto i tetahi kapene ka taea te whakahoki mai i nga hua ki te whenua mo te tātari me te whakamahi arumoni.

Heoi, ko te whakaoranga o te potae Varda kei te pupuri i tenei wa i muri i te Federal Aviation Administration (FAA) me te US Air Force i whakakahore i te whakaaetanga mo tana taunga ki tetahi wahi mamao o Utah. I kii te FAA i whakarewahia e Varda tana waka kaore he raihana whakaurunga me te kore e tutuki i nga whakaritenga ture. Kua tono a Varda kia whakaarohia ano te whakatau, kei te tatari inaianei. I whaaia e te kamupene nga huarahi taunga i te timatanga o Hepetema ki te Awhe Whakamātautau me te Whakangungu i Utah engari kaore i whakaaehia na runga i nga awangawanga haumaru.

Kua whakapumau a Varda Space Industries kei te pai tana waka mokowhiti me te "hauora puta noa i nga punaha katoa." Ahakoa kua hoahoatia te waka mokowhiti kia noho i roto i te orbit mo te tau katoa mena e tika ana, kei te kaha te mahi a te kamupene me nga hoa o te kawanatanga ki te whakahoki wawe i te kapene ki te whenua.

Ko te Tari Whakahaere Mokowā Aromoni a te FAA te kawenga mo te raihana whakarewanga arumoni me nga mahi whakaurunga. Heoi, ko te nuinga o te umanga ka arotake i nga tono mo nga raihana whakarewa, a he mea hou te raihana whakaurunga. Kua raihanatia e te FAA nga whakarewanga arumoni 82 i tenei tau, he pikinga nui mai i nga tau o mua. Ko te piki haere o nga whakarewanga arumoni na te piki haere o te whakarewanga a SpaceX. Kua tonohia e te FAA he putea taapiri kia mau tonu ki te tipu haere o te umanga waahi arumoni.

Ko nga awangawanga tuatahi a te FAA i te wa e arotake ana i nga tono raihana ko te haumarutanga o te marea, ko te tupono o te kino o nga rawa, o nga whakatumatuma o te taiao, me nga paanga haumarutanga o te motu. Ahakoa he rerekee mo te FAA te whakahē i te tono raihana, kare tonu te ahua o nga waka whakauru. E rua noa nga kamupene kua whiwhi raihana urunga FAA arumoni ki tenei ra.

Kua korerorero a Varda me te FAA mo nga mahere a te kamupene ki te whakahoki mai i nga kapene mokowhiti aunoa ki te whenua me tona paanga pea ki nga waka rererangi arumoni.