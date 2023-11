Te mohio ki etahi atu na roto i a raatau mahi: He waahanga nui o te mohiotanga tangata me nga paanga mo AI

Ka titiro tatou ki nga mahi a tetahi, ka tere o tatou hinengaro ki te whakamarama i o raatau whakaaro. Ko nga rangahau i whakahaerehia e nga kairangahau tirohanga i te Whare Wananga o Johns Hopkins kua whakamarama me pehea e mohio ai nga tangata ki ta etahi e ngana ana ki te ako ma te maataki noa i a raatau mahi. Ko tenei rangahau whakamohio whenua, i whakaputaina i roto i te pukapuka Proceedings of the National Academy of Sciences, kua whakaatu i tetahi ahuatanga e warewarehia ana mo te mohiotanga o te tangata, me nga paanga nui mo te whanaketanga o nga punaha mohio (AI).

Kaore i rite ki te mohio ki nga mahi totika, e pa ana ki te matapae i nga mahi a tetahi tangata, i aro te rangahau ki nga "mahi epistemic." Ka mahia enei mahi i te wa e ngana ana te tangata ki te kohi korero, ki te ako ranei mo tona taiao. Ahakoa kua whakaatuhia e nga rangahau o mua ka taea e te tangata te tautuhi tika i nga mahi whaimana, he iti noa te mohio mo te ahua o to maatau tirohanga me te mohio ki nga mahi epistemic.

I roto i te raupapa o nga whakamatautau e 500 nga kaiuru, i tono nga kairangahau ki nga tangata takitahi kia maataki i nga riipene whakaata o nga tangata e wiri ana i nga pouaka. I taea e nga kaiuru te mohio ki nga whainga o te wiriwiri—ki te whakatau i te maha o nga mea kei roto i te pouaka, ki te mohio ranei i te ahua o nga taonga—i roto i nga hēkona. Ko tenei kaha ki te kite i nga hiahia o tetahi atu tangata na roto i a raatau mahi he maamaa, he mea whakamiharo hoki, e whakaatu ana i nga tukanga hinengaro matatini e mahia ana e o tatou hinengaro.

Ko enei kitenga he whanui ake nga paanga mo te waahanga whanaketanga AI. Ma te mohio me pehea te whakatau a te tangata i nga whainga a tetahi atu ma nga mahi, ka taea e nga kairangahau te hoahoa i nga punaha AI e pai ake ana ki te taunekeneke me te mohio ki nga whanonga tangata. Hei tauira, ka taea e te kaiawhina karetao whai mana AI te tātari i nga mahi a te kaihoko me te matapae i ta raatau e rapu ana, me te whakarato i te ratonga whaiaro ake, pai ake.

I roto i nga rangahau a meake nei, ka whakaaro te roopu Johns Hopkins ki te tirotiro i te wehewehenga i waenga i te koronga epistemic me te koronga pragmatic. Kei te pirangi ano ratou ki te tirotiro i te wa e puta mai ai enei pukenga tirotiro i roto i te whanaketanga o te tangata, me te mea ka taea te hanga tauira rorohiko hei whakamarama ake i te hononga i waenga i nga mahi tinana me te koronga epistemic.

Ko tenei rangahau ehara i te mea he maarama nui ki to maatau mohiotanga ki te mohiotanga o te tangata engari ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hangarau AI ki te whakamaarama i nga mahi me nga hiahia a te tangata. Ma te whakamahi i enei matauranga, ka kaha ake nga punaha AI a meake nei ki te mohio me te mohio ki te mohio me te whakautu ki nga hiahia me nga hiahia o te tangata.

FAQs

Q: He aha nga mahi pragmatic me nga mahi epistemic?

Ko nga mahi whai tikanga e pa ana ki nga mahi e pa ana ki te matapae i nga mahi a te tangata katahi ano ka mahia, ka mahia nga mahi epistemic i te wa e ngana ana te tangata ki te kohi korero, ki te ako ranei i tetahi mea mo tona taiao.

P: I pehea te whakahaere a nga kairangahau i o raatau whakamatautau?

I tono nga kairangahau kia 500 nga kaiuru ki te maataki i nga riipene whakaata e wiri ai te tangata i te pouaka. I taea e nga kaiuru te whakatau mena kei te ngana te wiriwiri ki te whakaaro ki te maha o nga mea kei roto i te pouaka, te ahua ranei o nga taonga.

Q: He aha nga paanga o tenei rangahau mo AI?

Ma te mohio ki te tirohanga a te tangata me te whakatau i nga hiahia o etahi atu na roto i nga mahi, ka taea te hoahoa o nga punaha AI kia pai ake te maarama me te taunekeneke ki te whanonga tangata. Hei tauira, ka taea e te kaiawhina karetao te matapae tika he aha ta te kaihoko e rapu ana i runga i ana mahi.