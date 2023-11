Ko te Tere Mīharo o te Teihana Mokowhiti o te Ao I Whakaatuhia

I mohio koe ko te International Space Station (ISS) ehara i te mea whakamiharo noa i te ao, engari e neke ana i te tere whakamiharo? Ahakoa kare pea i te tere penei i nga rangahau mokowhiti hohonu, i te Parker Solar Probe ranei, ka topa te ISS puta noa i te rangi i te tere whakamīharo o te 28,000 kiromita ia haora (17,500 maero ia haora). Ko te tikanga ka oti i a ia te hurihanga huri noa i te whenua ia 90 meneti, ka kite i te 16 o te whitinga me te torengitanga o te ra ia ra.

Kia mohio koe ki te tino nui o te tere o te ISS, he pai ake kia kite koe. He mihi ki tetahi ataata whakaihiihi i hangaia ma te Microsoft Flight Simulator 2020, ka taea e tatou te tiro i te ISS e topa haere ana i te mata o te whenua. Ko te ataata e kawe ana i a tatou ki runga i te haerenga whakatairite, e whakaatu ana i te ISS e rere ana i runga ake i te whenua. I a matou e matakitaki ana i te ISS e rere ana i runga i nga ngahere, i nga maunga, me nga taone rongonui penei i New York, ka maumahara matou ki te tere whakamiharo e haere ana. I roto noa i te hēkona, ka rere atu i nga whenua whakamiharo ka roa te roa ki te hikoi i runga i te whenua.

Ahakoa e kotiti ana te ISS ki runga ake i te mata o te whenua, he mea nui kia mahara ko tana kaupapa ehara i te mea mo ake tonu atu. Ka mutu, ka whakakorehia te ISS, kua rite nga whakaritenga mo tana hekenga ki te whenua. Ka tae ki te wa, ka whakaheke haere te orbit o te ISS, ka heke ki te whenua. Ko tona okiokinga whakamutunga, e kiia nei ko Point Nemo, kei te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga Kore e nohoia ana. Ko tenei waahi, te waahi mamao rawa atu o te whenua, ka noho hei poroporoaki mo te ISS i te wa e ruku ana ki raro i te mata o te moana i te tau 2031.

Ko te International Space Station ehara i te tuku noa i nga huarahi rangahau putaiao kaore i rite, engari hei whakamaharatanga mo te rapu a te tangata mo te torotoro. Ko tana tere whakamiharo me tana aitua ka mau i o maatau whakaaro, e akiaki ana kia kaha tonu tatou ki te turaki i nga rohe o te kitenga putaiao me te torotoro mokowhiti.

FAQ

He pehea te tere o te International Space Station (ISS) haere?

Ko te ISS e haere ana i te tere whakamiharo o te 28,000 kiromita i te haora (17,500 maero i te haora).

Kia pehea te roa o te ISS ki te whakaoti i te omi kotahi huri noa i te Ao?

Ka oti i te ISS tetahi hurihanga huri noa i te Ao ia 90 meneti.

Ka ahatia te ISS ina mutu tana kaupapa?

Kia oti tana misioni, ka heke haere te ISS ki te whenua ma te whakaiti i tona orbit. Ka tutuki tona mutunga i te tau 2031 ki te Tonga o te Moana-nui-a-Kiwa Kore e nohoia ana, e kiia ana ko Point Nemo.

He aha te hiranga o Point Nemo?

Ko Point Nemo te waahi mamao rawa atu i te whenua, ka noho hei waahi mo nga waka mokowhiti me nga amiorangi kia heke iho. He waahi haumaru mo te ISS ki te hekenga whakamutunga, matara atu i nga waahi nohoia.