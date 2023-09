Ka karanga nga Kairangirangi mo nga Whakaaetanga o te Ao ki te Aki i te Parahanga Maama Marama

By

Kei te tohe nga kaitirotiro whetu puta noa i te ao mo nga whakaaetanga o te ao ki te whakatika i te take o nga kahui wheturangi e pa ana te parahanga marama ki te waahi. Ko te nui haere o enei whatunga amiorangi kei te whakatuma i te pono o te rangahau putaiao me te maaharahara mo te ngaronga o te rangi pouri.

I roto i te United Kingdom, he tono mo nga ture whakamahere hou hei tiaki i nga rangi pouri o te motu. Na te noho taone nui o Ingarangi kua heke te kitea o nga whetu, me te tata ki te 10 paiheneti te ngaro o te rangi i roto i nga tau tekau kua hipa. Ko tenei mate ka pa ki te tangata engari ka pa ki te kaha o te taiao ki te tipu i raro i nga ahuatanga pouri.

Ko nga kaitohutohu o te rangi pouri pera i a Dan Oakley e mahi ana ki te whakaiti i te parahanga marama. Ka whakapumau ratou he mea nui te rangi pouri mo te tangata ki te hono atu ki te ao me te whakaaroaro i nga paatai. Ko Megan Eaves, etita o te moheni "Nightscape", e tohu ana i te hiranga ahurea o nga po wheturangi, na te mea i whakaaweahia e ratou nga mahi toi, waiata me nga kiriata puta noa i te hitori.

I tua atu i te taha ahurea, ka tohe nga kaiwhaiwhai he kino nga paanga hauora o te parahanga marama. Ko te mararatanga ki te rama hangai i te po ka whakararu i te riipene circadian, ka pa ki te hanga o te melatonin, tera pea ka pa ki nga momo mate hinengaro me nga mate.

Ko nga awangawanga e pa ana ki te parahanga marama kua kaha ake i te pikinga o nga kahui wheturangi. Ko nga kaitirotiro whetu, tae atu ki a Robert Massey, te kaiwhakahaere tuarua o Te Royal Astronomical Society, e whakaatu ana i te paanga o nga amiorangi i te iti o te amiooo o te whenua i runga i te rangahau pūtaiao. Ko nga peerangi Starlink, na Elon Musk, kei te tino awangawanga na te piki haere o te maha me te kaha ki te whakararu i nga tirohanga karu.

Kei te ngana nga kamupene Satellite ki te whakatika i te parahanga marama ma te whakamahi i nga momo paninga me nga whakamarumaru ra hei whakaiti i te whakaata o te ra. Heoi, i runga i nga mahere mo etahi atu whakarewatanga amiorangi, ko te whakapae ka kino ake te take o te parahanga marama mai i te waahi. Hei tauira, kei te whakaaro a Haina ki te whakarewa i te kahui whetu 13,000 nga amiorangi.

I te pikinga o te parahanga marama puta noa i Uropi, ka uaua ake te kimi i nga waahi pouri. Ko nga rahui rangi pouri kei roto i nga papaa whenua he waahi taonga ka taea e te tangata te kite i te ataahua o te rangi o te po. Heoi, ko te takahi i nga whanaketanga me te hanga i nga taone hou he whakatuma mo enei rahui.

Me whakapau kaha e nga hapori, nga papaa whenua, me nga kawanatanga ki te whakatinana i nga aratohu e whakatairanga ana i nga tikanga whakamarama rama me te whakaiti i te paanga kino o te rama hangai ki runga i te rangi pouri.

Rauemi:

– Tuhinga puna