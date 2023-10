Mara Huo o Patagonian ki te Tonga: He Whakaaturanga Ataahua me te Tohu Hurirangi

Ko tenei ahua whakamiharo i hopukina e te Copernicus Sentinel-2 amiorangi e whakaatu ana i nga hukapapa me nga roto aquamarine o te Papa Huka o Patagonian ki te Tonga, e toro ana i te rohe o Chile me Argentina. Ki te whakaaro ko tetahi o nga papatipu hukapapa nui rawa atu i waho o nga rohe polar, ehara i te mea he tirohanga whakamihi noa te papa hukapapa engari he tohu tino nui mo te huringa o te rangi.

Ko te hanganga o te papa hukapapa ko te hua o nga tau o te kohi hukarere me te pupuhi, ka huri hei hukapapa. He mea hanga na te ahua o raro o te whenua, he maha nga wa ka puta nga hukapapa ki nga tapa o te papa hukapapa. Ko te ahua e whakaatu ana i te maha o nga hukapapa iti me te nui, tae atu ki te Argentinian Perito Moreno Glacier, e whangai ana i te roto o Argentino me te hanga i te papuni hukapapa e wehe ana i te tinana matua o te roto i tona ringa tonga.

He maha nga wa ka whangaia nga roto o te takiwa e nga hukapapa rewa, ka puta he rerekee nga tae mai i te kikorangi kikorangi ki te hina, i runga i te ahua o te parataiao pai iri. Ko tenei parataiao, e kiia nei he "miraka hukapapa," he hua o te abrasion i te wa e neke ana nga hukapapa ki runga i te toka o raro. Ko te ahua ano e whakaatu ana i te Gray Glacier, kei roto i te Torres del Paine National Park, kua wehea kia toru nga wahanga ma nga wahanga whenua.

Ko nga raina pouri e kitea ana i runga i nga hukapapa ko nga moraine, nga kohinga toka, te oneone, me nga otaota ka whakatakotoria e nga hukapapa. Ko etahi o nga pito o nga hukapapa ka kitea kua pakaru, ka hangai nga hukapapa e rewa ana i nga awaawa me nga roto. Ko te hekenga o nga hukapapa i Patagonia i roto i nga tau e 50 kua taha ake nei he tino tohu mo te huringa o te rangi, a, ko ia tetahi o nga kaikoha tuatahi ki te pikinga o te taumata o te moana.

Ko nga raraunga Satellite, pera i ta Copernicus Sentinel-2 miihana, he mahi nui ki te aro turuki i nga huringa o te papatipu, te whanui, me te matotoru o nga hukapapa. Ma te mahi pera, ka maarama ake nga kaiputaiao ki te paanga o te pikinga o te moana me te ako ano i nga paanga o te huringa o te rangi ki tenei rohe.

Rauemi:

– Kei roto nga raraunga Copernicus Sentinel kua whakarereketia (2023), i tukatukahia e ESA, CC BY-SA 3.0 IGO