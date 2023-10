Kaua e ngaro te Eclipse Marama Apopo Apopo i Taiwan!

Apopo i te ata, ka whai waahi nga kainoho o Taiwana me ona moutere o waho ki te kite i te haruru marama, ka taea e te rangi. Kua whakatauhia e te Central Weather Administration (CWA) ka puta te kaupapa tiretiera mai i te 2 i te ata ki te 6:28 i te ata, i te wa e hangai ana te whenua ki waenganui i te ra me te marama, ka aukati i tetahi wahanga o te maramatanga o te marama.

I te wa o te rourou marama, ka purua te marama o te ra e te Ao, ka tuku tona atarangi ki te marama. E whakamarama ana te CWA e rima nga wahanga o te marama i roto i tenei rourou, ko nga wahanga tuatahi e wha ka kitea ki Taiwana.

Ko te wahanga tuatahi, e kiia nei ko te eclipse penumbral, ka timata hei te 2 karaka. I tenei wahanga, ka ata kapi te mata o te marama e te penumbra o te whenua. Heoi, na te koretake me te iti o te tauine, he uaua pea te mataki me te kore he karu, he karu karu ranei.

Ko te wahanga tuarua, ka timata i te 3:35 i te ata, ka uru mai te umbra o te whenua, ka whakapouritia te kokonga tonga-rawhiti o te marama. Hei te 4:14 i te ata, ka taupokina e te umbra te waahanga nui rawa atu o te marama, tata ki te 13% o tona mata. Hei te mutunga, hei te 4:54 i te ata, ka mutu te rourou i te mea kua kore te umbra o te whenua e huna i te marama. Hei te 6:28 i te ata, ka mutu katoa te rourou penumbral i te mea ka mutu te whakamarumaru o te whenua ki te marama.

Ko te pouri, ko te wahanga whakamutunga o te rourou marama, ka puta mai i te 6:03 i te ata i runga i te Motu Orchid (Lanyu) ki te 6:20 i te ata i Kinmen County, kare e kitea na te topa o te marama ki te taha hauauru.

Mo te hunga kaingākau ki te matakitaki whetu, tohuhia o maramataka mo te po o Hepetema 7 ki te 8th, 2025. Kua whakaatuhia e te CWA ka puta he rourou marama katoa i tenei wa, ka whai waahi atu ano ki te kite i tenei huihuinga whetu whakamataku.

Kaua e wareware ki te whakareri i to karu, karu karu ranei, ka whiti o maihao kia marama te rangi kia pai ai te tirohanga whakamihi o te haruru marama apopo i te ata i Taiwan!

FAQ:

P: He aha te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i te wa e noho ana te whenua i waenganui i te ra me te marama, ka tuku tona atarangi ki te marama.

P: Ka taea te kitea te rourou marama ma te kanohi tahanga?

A: Ae, ka taea te kite i nga rourou marama ma te kanohi tahanga, ahakoa he rereke te tirohanga me nga korero.

P: Ahea te rourou marama i Taiwana?

A: Ko te rourou marama e whai ake nei ka kitea mai i Taiwan he rourou marama katoa ka puta i te Mahuru 7 ki te 8, 2025.

P: He aha nga wahanga rereke o te rourou marama?

A: He maha nga wahanga o te rourou marama: te rourou penumbral, te rourou wahanga, me te rourou katoa, i runga i te nui o te marama e taupokina ana e te atarangi o Papa.