He Rererangi Tiretiera: Tirohia te Mīharo o te Eclipse Marama Wahi

Whai muri i te haruru o te ra i nga wa tata nei i miharo ai te hunga matakitaki ki nga waahi o te tuakoi ki te hauauru, kei te tatari marie te hunga maataki rangi puta noa i te ao ki tetahi atu maataki tiretiera - he rourou marama. Ko tenei ahuatanga arorangi whakamihi, ka puta i te wa e neke ana te whenua i waenganui i te Ra me te Marama, e whakamarumaru ana i te mata o te marama, ka tu hei te po o Oketopa 28, ka haere tonu ki nga haora moata o Oketopa 29.

Kei hea koe e miharo ai ki te Eclipse Marama Wahi?

Ka kitea tenei huihuinga whakahirahira mai i te tini o nga waahi, puta noa i Amerika ki te Tonga, te raki-rawhiti o Amerika Te Tai Tokerau, Awherika, Uropi, Ahia, Ahitereiria, me te taha o te Moana-nui-a-Kiwa, te tonga o te Moana-nui-a-Kiwa, me nga Moana Inia. I te wa e haere ana te po, ko te timatanga o te rourou ka ataahua te rangi o Ahitereiria, te Moana-nui-a-Kiwa ki te Raki, me nga wahi ki te rawhiti o Russia. I tua atu, i te wa e piki ana te marama, ka kitea te mutunga o te harurutanga mo te hunga e noho ana i te Moana-a-Kiwa ki te Tonga, i te Moana-nui-a-Kiwa, me nga rohe ki te rawhiti o Brazil me Kanata.

Eclipse Marama i Inia: He Mahinga Motuhake mo nga Kaitirotiro Whetu

Ka whai mana ano a Inia ki te mataki i te katoa o te tirohanga, e tuku ana i te whai waahi motuhake mo nga kaititiro whetu me nga kaitirotiro whetu. Ko Shilpi Gupta, Apiha Putaiao i te MP Birla Planetarium i Kolkata, kua whakapumautia ka kitea te maramatanga marama katoa mai i Inia katoa. Ko te wahanga katoa o te Marama, i te wa e tino marama ana, e anga atu ana ki te ra i roto i tona awhiowhio huri noa i te whenua, ka puta hei te Oketopa 29, Rātapu i te 1:54 am IST.

Te Maramatanga ki te Hangaia o te Eclipse Marama

Ka puta te rourou marama i te ra ki tonu i te marama i te wa e noho ana te Ra, Papa, me te Marama ki te raina tika me te paparangi kotahi. Ko nga rererangi Ra-Whenua me Papa-Marama he koki e 5 nga nekehanga tetahi ki tetahi. Ka whiti enei rererangi, ka tu te marama ki te taha tata, ki nga pokapu ranei o te whakawhitinga, ka puta he haruru.

E rua nga rohe motuhake i roto i te atarangi o te whenua – te Umbra, te rohe pouri o roto, me te Penumbra, te waahi marama o waho. I tenei huihuinga tiretiera, ka hikoi te Marama i roto i te umbra me te penumbra, ka puta mai he ruruhi marama me te wahanga marama. Ko tenei ahuatanga whakamataku e kii ana he mea whakamiharo mo te hunga whai waimarie ki te kite.

FAQ:

P: Kei hea te rourou marama ka kitea?

A: Ka kitea te eclipse mai i nga waahi maha o te ao, tae atu ki Amerika ki te Tonga, ki te raki-ma-rawhiti o Amerika Te Tai Tokerau, Awherika, Uropi, Ahia, Ahitereiria, me te taha o te Moana-nui-a-Kiwa, te tonga o te Moana-nui-a-Kiwa, me nga Moana Inia.

P: Ko wai nga taone nui o Inia ka kite i te rourou marama?

A: I Inia, ka kitea te eclipse katoa, he whai waahi ahurei mo nga kaititiro whetu me nga kaitoro whetu. Ko te wahanga katoa o te Marama ka puta i te Oketopa 29, Rātapu i te 1:54 am IST.

P: He aha te take o te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i te wa e noho ana te Ra, te Papa, me te Marama ki te raina tika me te rererangi kotahi. Ko tenei tirohanga ka arai te whenua ki te whakamarumaru i te Marama, ka puta ko te marama rourou.

P: He aha nga rohe e rua o te marumaru o Papa i te wa o te rourou marama?

A: Ko te atarangi o te whenua ko te rohe pouri o roto e kiia nei ko te Umbra me te rohe marama o waho e kiia nei ko te Penumbra.