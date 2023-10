By

Kei te rikarika te hunga kaititiro whetu me te hunga arorangi ki te kaupapa tiretiera e haere ake nei hei whakarangatira i nga rangi po hei te mutunga o tenei wiki. I te 28-29 no atopa, e tupu te hoê haamaramaramaraa tuhaa o te ava‘e, i muri a‘e i te haapoheraa o te mahana i te 14 no atopa.

I te wa o te eclipse, ka uru tuatahi te marama ki te penumbra i te 11:31 pm i te Oketopa 28, ka whai ko te wahanga umbral ka timata i te 1:05 am ka mutu i te 2:24 i te ata o Oketopa 29. Ka kitea tenei ahuatanga o te rangi mai i te rangi. nga wahi katoa o te motu i waenganui po.

E ai ki te whakapumautanga e te Pokapū Meteorological i Bhubaneswar, ko te rourou he wahanga marama, ka taka te marama ki raro i te marumaru o te whenua. Ko te roanga o te rourou ka tata ki te kotahi haora me te tekau ma iwa meneti, me te nui o te 0.126.

Ko te kitea o te rourou ka toro atu ki tetahi rohe nui, tae atu ki te Moana-nui-a-Kiwa ki te hauauru, Ahitereiria, Ahia, Uropi, Awherika, ki te rawhiti o Amerika ki te Tonga, ki te raki-ma-raki o Amerika Te Taitokerau, te Moana Atalani, te Moana Inia, me te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga. Ahakoa ko te kopae o te marama ka kapi noa i te ono paiheneti, ka taea te kite i tenei kaupapa whakamihi ma te kanohi tahanga, e ai ki te kaitirotiro arorangi rongonui a Subhendu Patnaik.

Ma te titiro ki mua, ko te rourou marama ka kitea mai i Inia ka puta i te 7 o Hepetema 2025, a he haruru marama katoa. Ko te rourou marama tata nei i kitea mai i te whenua i puta i te 8 o Noema 2022, a he rourou katoa. Heoi, he mea nui kia mahara ahakoa ka rua nga whitinga marama me te rua marama i te tau 2024, karekau tetahi o enei e kitea mai i Inia.

Ka tata mai te ra, kia mohio koe ki te tohu i o maramataka me te whai waahi ki te kite i te makutu whakamataku o te ao tiretiera. He matakitakinga ka tino miharo koe ki nga mea whakamiharo kei tua atu o to tatou ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te rourou marama?

Ko te eclipse marama he kaupapa tiretiera ka puta i te wa e haere mai ana te whenua i waenganui i te Ra me te Marama, ka taka te Marama ki raro i te atarangi o Papa.

2. He aha te rourou marama?

Ko te rourou marama he momo o te rourou marama he wahanga anake o te Marama ka taupokina e te atarangi o Papa.

3. Ka taea e te kanohi te kite te rourou marama?

Ae, ka taea te kite i te rourou marama ma te kanohi tahanga. Heoi, e taunaki ana kia kitea he waahi kei tawhiti atu i nga rama o te taone nui kia tino maioha ki te tirohanga.

4. Ahea te haapoheraa marama i muri mai ka kitea mai i Inia?

Ko te rourou marama ka kitea mai i Inia ka whakaritea hei te 7 o Hepetema 2025, a he rourou marama katoa.

5. Ka kitea he rourou i te tau 2024?

Ae, ka rua nga maramatanga o te ra me te rua marama i te tau 2024. Heoi, karekau tetahi o enei e kitea mai i Inia.