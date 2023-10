Ko te Eclipse Marama Wahine ka kitea ki Inia a te 28-29 Oketopa 2023

Ko te rourou marama kua whakaritea hei te 28-29 Oketopa 2023, ka timata te wahanga umbral i nga haora moata o te 29th. Ka kitea tenei eclipse mai i nga wahi katoa o Inia i waenganui po. Ko te wahanga umbral o te rourou ka timata hei te 01:05 am IST i te 29 o Oketopa ka mutu hei te 02:24 am IST. Ko te roa o te rourou ka tata ki te 1 haora me te 19 meneti, me te iti o te 0.126.

Ka kitea tenei rourou marama i roto i nga rohe maha puta noa i te ao, tae atu ki te Moana-nui-a-Kiwa ki te hauauru, Ahitereiria, Ahia, Uropi, Awherika, ki te rawhiti o Amerika ki te Tonga, ki te raki-ma-raki o Amerika Te Tai Tokerau, te Moana Atalani, te Moana Inia, me te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga.

He mea nui kia kite koe ka puta te rourou marama i te ra ki tonu i te marama ka uru mai te Ao ki waenganui i te Ra me te Marama, a, ka whakararangitia nga mea e toru. Ka puta te rourou marama katoa ina tae mai te Marama katoa ki raro i te marumaru o te whenua, engari ka puta he wahanga marama ka tae mai tetahi wahanga o te Marama ki raro i te marumaru o Papa.

I Inia, ko te rourou marama e whai ake nei i muri i tenei huihuinga ko te 07 o Hepetema 2025, he rourou marama katoa. Ko te rourou marama whakamutunga i kitea mai i Inia i puta i te 8 o Whiringa-a-rangi 2022, a he rourou katoa.

