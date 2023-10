Ko te Eclipse Marama Wahine ka puta hei te 28-29 Oketopa, 2023

Ko tetahi wahanga marama, ko Chandra Grahan ano te ingoa, kua whakaritea hei te 28-29 Oketopa, 2023. Ka timata te maramatanga marama i te urunga o te marama ki te penumbra i waenganui po o te 28 o Oketopa, ka timata te wahanga umbral i te nga haora moata o te 29th. Ka kitea tenei huihuinga tiretiera mai i nga waahi katoa o Inia i waenganui po.

Na te rourou marama, ka whakatarewahia e te Somnath Mandir me nga mandirs katoa i raro i te Shri Somnath Trust a ratou karakia puja i te 28 o Oketopa i muri i te poupoutanga o te ra aarti.

Ka kitea te eclipse i roto i te rohe nui e kapi ana i te Moana-nui-a-Kiwa ki te hauauru, Ahitereiria, Ahia, Uropi, Afirika, ki te rawhiti o Amerika ki te Tonga, ki te raki raki o Amerika Te Tai Tokerau, ki te Moana Atalani, ki te Moana Inia, ki te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga.

Ka timata te wahanga umbral o te eclipse hei te 01:05 AM IST a te 29 o Oketopa ka mutu hei te 02:24 AM IST. Ko te roanga o te eclipse he 1 haora me te 19 meneti, he iti rawa te rahi o te 0.126.

E tano ia tapao e e tupu te haapoheraa marama i muri mai i Inidia i te 07 no Mahuru 2025 e e haapoheraa marama taatoa. Ko te rourou marama o mua i kitea mai i Inia i puta i te 8 o Whiringa-a-rangi 2022, a he rourou katoa.

Ko te rourou marama ka puta i te ra ki tonu i te marama ka tae mai te whenua ki waenganui i te Ra me te Marama, ka whakatiaro nga mea e toru. Ka puta te rourou marama katoa ina uru te marama katoa ki roto i te marumaru o te whenua, engari ka puta he wahanga marama ina taka ana tetahi wahi o te marama ki raro i te marumaru o Papa.

Puna: DeshGujarat