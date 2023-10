Ko te Eclipse Wahi o te Marama ka puta hei te 28-29 o Oketopa, 2023

He kaupapa tiretiera ka tu hei te Oketopa 28-29, 2023, i te mea ka puta he wahanga o te marama. Ko tenei huihuinga, e mohiotia ana ano ko te ruruhi marama penumbral, ka tupu i te wa e noho ana te ra, te whenua, me te marama kia taumarumaru ai te whenua ki te marama, ka pouri ake ai.

I te wa o te rourou nei, ko tetahi wahanga o te marama ka taupokina e te atarangi o te whenua, na te mea ka heke te marama o tona kanapa. He mea nui kia kite he rerekee tenei momo ruruhi i te rourou marama katoa, i reira ka kapi katoa te marama e te atarangi o te whenua.

Ko te wahanga o te marama ka puta i roto i nga haora maha, me te tino kitea i te ahiahi, i te ata ata ranei i runga i te rohe waahi o te whenua. I Inia, ka timata te eclipse i te po o Oketopa 28 ka haere tonu ki te ata ata o Oketopa 29.

Ka whai waahi nga kaitirotiro i Inia ki te kite i te marama e ngaro haere ana tona kanapa i te wa e uru ana ki roto i te atarangi o te whenua. Ko tenei ahuatanga he whakamaumaharatanga mo nga huihuinga nui o te rangi e puta ana i roto i to tatou ao me te whai waahi ahurei mo nga kaititiro whetu me nga kaingākau arorangi ki te mataki me te maioha ki nga mea whakamiharo o to tatou punaha solar.

He mea nui kia tupato i a koe e matakitaki ana i te rourou hei tiaki i o kanohi mai i nga hihi tika o te ra. Ko te whakamahi i nga mohiti eclipse solar, etahi atu whiriwhiringa solar ranei kua whakaaetia kia kore ai e kino to kanohi.

No reira tohua o maramataka mo nga wiki o Oketopa 28-29, 2023, ka whai wa ki te kite i te ataahua whakamihi o te rourou wahanga o te marama. He waahi ki te hono atu ki te ao taiao me te miharo ki nga mea whakamiharo whakamataku ka tukuna e to tatou ao.

