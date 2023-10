Nga Waiaro a nga Maatua ki te Whakauru Rangahau Genomic mo nga Tamariki Ora

He rangahau tata nei i tirotirohia nga waiaro a nga matua ki te whai waahi o a raatau tamariki hauora ki te rangahau ira tangata me o raatau tumanako mo te hokinga mai o nga hua. Ko te whainga o te rangahau ki te mohio ki nga whakaaro o nga maatua e uru ana ki te kupenga rangahau tiaki tuatahi me nga tamariki hauora. I whakahaerehia e te rangahau nga uiui waea ahua-hanganga me nga maatua 26, ka tātarihia nga tuhinga korero.

E toru nga kaupapa matua i puta mai i nga uiui. Ko te kaupapa tuatahi ko te tauutuutu, i whakapuakihia e nga matua te hiahia mo te whiwhi i nga mahi rongoa, nga hua kua timata i te tamarikitanga hei tohu tauutuutu mo to ratou whai waahi ki te rangahau. I whakaaro ano ratou kia whakapā atu ano i roto i te waa mo etahi atu korero, whakahou ranei. Ko te kaupapa tuarua i tirotirohia nga paanga o raro o te whakamatautau ira. I tumanako nga matua mo nga painga haumanu a meake nei mo a raatau tamariki engari i te awangawanga ano mo te tupono o te whakakino ira. I hiahia ratou ki te whakarite kia kore e puta he hua kino mo te whai waahi ki te rangahau ira mo te oranga o ta raatau tamaiti.

Ko te kaupapa tuatoru ko te mana me te mana. I whai mana etahi o nga matua na roto i te whai waahi ki te rangahau ira tangata, na te mea i taea e raatau te mahi aukati mo a raatau tamaiti me etahi atu mema o te whanau. I kite ratou he whai waahi ki te whakatau whakatau me te karo pea i nga raru hauora. Heoi ano, i pohehe etahi atu matua ki te whakatiki i te mana motuhake o ta raatau tamaiti ma te whai waahi ki nga rangahau ka puta pea ka kitea nga ahuatanga hauora me nga tohu ira.

Ma te mohio ki enei waiaro me enei tumanako ka awhina i nga huarahi e aro ana ki nga kaiuru ki te rangahau ira tangata. Ka taea e nga kairangahau te whai whakaaro ki enei raruraru i te wa e hoahoa ana i nga rangahau ki te arotau i nga whakatau a nga maatua me te whai waahi ki te whakanui i te whaihua o nga hua. I tua atu, ko te whakatika i nga awangawanga e pa ana ki te whakahāweatanga ira me te whakatairanga i te mana motuhake i roto i nga mahi whakatau ka taea te whakanui ake i te hiahia o nga matua ki te whai waahi ki te rangahau ira tangata me a raatau tamariki hauora.

