Ka Rawekehia nga Popokorua ki te Piki i nga Mata Taramui, Ka kitea e nga Kairangataiao

Kua kitea e nga Kairangataiao o te Tari Whakatipu me te Taiao o Te Whare Wananga o Copenhagen he mea whakamiharo mo te rewharewha ate ate lancet, he momo parapara. He tino kaha enei rewharewha ki te whakahaere i nga popokorua me te piki ki runga, ki raro i nga rau o te tarutaru, ka nui ake te tupono ka kainga e nga kararehe nunui ake.

Ka timata te huringa ora o te rewharewha ate lancet i te wa e peia ana o ratou hua e te kau, ka mutu ki te tarutaru. Ka horomia e te ngata enei hua, ka tupu hei torongū, ka whakaputa uri kore. Ka urupare nga ngata ki te mate ma te hanga i nga kirikiri huri noa i nga noke, ka peia atu hei poi parapara. Ma te kore e mohio, ka kai nga popokorua i enei poi parapara me nga torongū noke.

Kia tae ki roto i te popokorua, ka heke nga torongū ki te puku o te popokorua, ki tona roro ranei. Ko te hunga ka tae ki te roro ka mau te mana whakahaere, ka whakahau i te popokorua kia piki ki te mata tarutaru ka mau ki runga. Ma tenei whanonga e ngawari ake ai mo nga kararehe nunui ki te whakauru pokanoa i te popokorua me ona parapara. I roto i te kaihautu whakamutunga, ka pakeke nga noke, ka whakatakoto hua ki te ate o te kaihautu, ka oti te huringa.

Ko nga kairangahau e rangahau ana i nga popokorua kua pangia i roto i nga Ngahere Bidstrup o Tenemaka i kitea he mahi nui te pāmahana ki te whanonga o nga popokorua. I nga ra makariri, ka noho nga popokorua ki runga i te tarutaru, engari i nga ra mahana, ka heke. E ai ki tenei tirohanga, ko te nuinga o nga noke ka raweke i nga popokorua i nga haora o te po me te ata. Ko nga kitenga e whakanui ana i te uaua o te whanonga pirinoa me te whakaatu i te hiahia mo etahi atu rangahau mo tenei wahanga.

Ahakoa he onge, ka pangia te tangata e enei parapara i etahi wa. I roto i enei ahuatanga, ka raru pea te ate me nga ngongo ate. Heoi, me mahara ko te tangata ehara i te tangata te kaihautu tuatahi mo nga rewharewha ate lancet.

