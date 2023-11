Ko te Whare Tiaki Tiaki Tamariki Hou ki te KGMU me te AIIMS Mahi tahi

By

Ko te Whare Wananga Hauora a King George's Lucknow (KGMU) kua whakaritea ki te whakatu i tetahi whare tiaki whaanui tamariki hou-a-te-toi i te mahi tahi me te Whare Wananga rongonui o Inia katoa o nga Putaiao Hauora (AIIMS) i Bhopal. Ko te whainga matua o tenei whare ko te whakakaha ake i te taatutanga me te maimoatanga o nga keehi whaarearea mo nga tamariki, na te mea he uaua ki nga tamariki ki te korero tika i o raatau whara.

Ko te Kaiwhakahaere o AIIMS, Bhopal, Ahorangi Ajai Singh, i whakaatu i te hiahia mo te huarahi motuhake mo nga keehi mate pukupuku pediatric na te ahuatanga motuhake o enei whara. Kaore i rite ki nga pakeke ka taea te whakarato korero taipitopito, ka kaha nga tamariki ki te whakapuaki i o ratou mamae me te waahi o o ratou whara. Ua haapapu te Orometua Singh, “E ta‘i noa paha te hoê tamarii e tae noa ’tu i te taime e tamahanahanahia ’i.” Ko te mutunga mai, he mea nui te tātaritanga tika me te maimoatanga tere i enei keehi.

Hei whakapumau i te angitu o tenei kaupapa, ka toro atu nga takuta noho mai i KGMU ki AIIMS, Bhopal ki te whai tohungatanga ki te whakahaere i nga mate ohorere a nga tamariki. Ma te mataki i nga tikanga me nga tikanga kua whakatinanahia i te AIIMS, ka taea e ratou te ako i nga rautaki whai hua ka taea te whakauru ki roto i te whanaketanga o te whare tiaki whara tamariki i KGMU.

Ko tenei mahi mahi tahi i waenga i te KGMU me te AIIMS, e whakaatu ana a Bhopal i te hiranga o te tiritiri matauranga me te hiranga o te manaakitanga motuhake ki te whakatutuki i nga wero ahurei e pa ana ki nga keehi mate tamariki. Ma te whakapai ake i te kaha tātaritanga me nga hua maimoatanga, kare e kore ka whai hua nui tenei whare ki te whai waahi ki te oranga o nga tamariki e matea ana ki te tiaki i nga whara.

FAQs

1. He aha te kaupapa o te whare tiaki whara mo nga tamariki e hangaia ana i KGMU?

Ko te kaupapa o tenei whare ko te whakarei ake i te taatutanga me te maimoatanga o nga keehi whaanui tamariki ma te whakatika i nga wero e pa ana ki te korero tika i nga whara kua pa ki nga tamariki.

2. He aha te take e tika ai te tiaki motuhake mo nga keehi mate tamariki?

Ko te tiaki motuhake e tika ana mo nga keehi whaanui tamariki na nga wero ahurei i puta mai i te iti o te kaha o nga tamariki ki te whakapuaki i o ratou mamae me te tautuhi i te waahi tika o o ratou whara.

3. Me pehea te mahi tahi a KGMU me AIIMS, Bhopal ki te whakawhanake i te whare?

Ka toro atu nga takuta noho mai i KGMU ki AIIMS, Bhopal ki te ako i nga rautaki me nga tikanga whai hua mo te whakahaere i nga mate ohorere a nga tamariki. Ka whakamahia tenei matauranga i roto i te whakawhanaketanga o te whare tiaki whara tamariki i KGMU.

(Pūtake: Hindustan Times)