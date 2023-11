Te Maramatanga ki te Matatini o te Poka Ozone me ona Paanga ki te Hurangi

Ko te rangahau i mahia e tetahi tauira PhD i te Whare Wananga o Otago ka kitea te ahua o te rahi me te hohonu o te poka ozone. Kua kitea e Hannah Kessenich, te kairangahau i muri i te rangahau, kua piki te rahi o te poka ozone i nga tau kua hipa. He rereke ki nga whakapono rongonui, ko tenei pikinga kaore e taea te kii na te whakamahi CFC (chlorofluorocarbons) anake.

Ko te rangahau a Kessenich, i whakaputaina i roto i te hautaka rongonui Nature Communications, ka tātari i nga huringa o ia marama me ia ra i nga taumata ozone i roto i te poka ozone Antarctic mai i te tau 2004 ki te 2022. Ma te ohorere, ka kitea e te rangahau he nui tonu te hohonu o te kohao ozone i nga tau tata nei, he wero. te whakaaro kua whakatauhia te take.

Ko te putake o enei rua ozone kei roto pea i nga tauwhitinga uaua ka puta i roto i te polar vortex i runga ake o Antarctica. Ko te hau ka heke mai i runga ka uru ki roto i te polar vortex ka tae ki te kohao ozone i te marama o Oketopa. Ko tenei rerenga o te hau ka whai waahi pea ki nga huringa ka kitea i roto i te poka ozone.

Ahakoa kua angitu te Kawa o Montreal mo nga Matū e Whakakorea ana i te Ozone Layer ki te whakatika i te take o nga CFC, e whakapono ana nga kairangahau kei te whai waahi ano etahi atu mea ki te toronga o te poka ozone. Ko te mohio ki enei tikanga uaua he mea nui ki te matapae i te paanga o te poka ozone ki nga ahuatanga o te rangi a meake nei.

Ko te matapae o naianei ka ora ake te poka ozone hei te tau 2065, engari ko tenei ra e matapaetia ana e rite ana ki nga huringa haere tonu o to tatou rangi. I a Kessenich me tana roopu e ngana ana ki te mohio ake ki nga kaitaraiwa i muri i te rohatanga o te poka ozone, kua kitea e kore e warewarehia te paanga ki te hau o te tuakoi ki te tonga.

He mea nui ki te ako tonu i te poka ozone me ona paanga. Ma te whakanui ake i te mohiotanga me te hiahia ki tenei kaupapa, ka taea e tatou te whakanui ake i te maaramatanga mo tona uauatanga me te mahi ki te rapu otinga whai hua.

FAQs

He aha te poka ozone?

Ko te kohao ozone e tohu ana ki te paheketanga nui o te paparanga ozone me te kukū ki runga o Antarctica i roto i nga waa motuhake, i te puna tuatahi.

He aha te take o te poka ozone?

I mua, i whakaponohia ko nga chlorofluorocarbons (CFCs) te take tuatahi o te poka ozone. Heoi ano, ko nga rangahau tata nei e tohu ana ko etahi atu mea uaua i roto i te polar vortex i runga ake i te Antarctica ka whai waahi ano ki te roha.

He pehea te paanga o te poka ozone ki nga tauira huarere?

Ko te rahi me te hohonu o te kohao ozone ka whai hua nui mo nga ahuatanga o te rangi, otira ki te tuakoi ki te tonga. He mea nui kia pai ake te maarama ki enei paanga ki te matapae me te whakaiti i nga paanga o te rangi.