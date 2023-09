He Takahanga Mihi i Hurihia te Maama Pouri o To Tatou tupuni, Whakaaturanga Ako

E ai ki tetahi rangahau tata nei, na te nui o te putunga o nga mea pouri e kore e kitea, kua paheke te ahua o to tatou tupuni. Ahakoa i whakapono nga kaiputaiao i te tuatahi ko te Milky Way he kopae papatahi me nga ringa torino e rua. Ko te nuinga o nga waahi ka puta ki nga rohe o te tupuni, ka totohu etahi rohe, ka mura ake etahi atu, ka puta he ahua pouri.

Ko nga whaihanga rorohiko i whakahaerehia e nga kairangahau kua hurahia te take o tenei ahuatanga. Ko nga whaihanga e tohu ana i tetahi huihuinga ngaro i whakararu i te tirohanga o te karaehe kore e kitea o te mea pouri o to tatou tupuni. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Nature Astronomy i te Mahuru 14th, e whakaatu ana i nga taunakitanga kaha e mau ana to tatou tupuni ki roto i te kohanga pouri.

Ko te matū pouri he momo matū kare e kitea e 85% o te matū katoa o te ao. Ahakoa karekau e pahekoheko ki te marama me te noho kore e kitea, ka taea te kite i ona paanga toi. Ko te take pouri te kawenga mo te whakatere whetu ki te tere whakamiharo i a ratou e huri haere ana i nga pokapu galactic, e whakakorikori ana i te rama whetu tawhiti, me te hanga i te koru tupuni o te Milky Way.

E tohu ana te galactic halo ki te ao nui o nga whetu e rewa ana ano he rau i runga i te harotoroto matū pouri, kei tua atu o nga ringaringa o te Milky Way. Ko nga whakatewhatewha tata nei e whakamahi ana i te waka mokowhiti a Gaia a te European Space Agency i whakaatu ko nga whetu kei roto i te karaehe karaehe he rerekee.

I roto i te ngana ki te mohio ki nga paanga o te whetu whetu koretake mo te kawhe pouri, ka whakamahia e nga kaitirotiro arorangi nga tauira rorohiko ki te hanga ano i tetahi tupuni taiohi e rite ana ki te Milky Way. Kei roto i te tauira he karu pouri kua tio 25 nga nekehanga e pa ana ki te kōpae. Whai muri i te whakatairite i te tupuni mo te 5 piriona tau, ka kitea e nga kairangahau he rite tonu ta ratou tauira ki to tatou ake tupuni.

Ko te take i tua atu i te heehanga o te karaehe pouri kaore i te maarama. Heoi, ko nga whaihanga i whakahaerehia e nga kairangahau e kii ana he hua mai i te tukinga nui, ka uru pea ki tetahi atu tupuni e tukituki ana ki a tatou. Na tenei tukinga ka huri te karu o te mea pouri ki te 50 nga nekehanga i mua i te hekenga ki tona teiteitanga 20-tohu.

