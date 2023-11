Nga Maramatanga Hou mo te Tipu Microbial i te Mokowhiti: Te Tuhura i te Mahi a te Gravity

E rua nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Oregon State College of Engineering kua hono atu ki te NASA ki te ruku i nga hononga whakahirahira i waenga i te kaha me te tipu moroiti. Kua whakawhiwhia e Dorthe Wildenschild me Tala Navab-Daneshmand he $525,000 mai i te National Science Foundation ki te whakahaere i nga whakamatautau mo te International Space Station (ISS) hei tirotiro i te hanganga me te whanaketanga o nga kiriata koiora i roto i te oneone me nga toka.

Ko nga kiriata koiora, he kahui moroiti e piri ana ki nga mata me tetahi ki tetahi, ka whai waahi nui ki nga waahi ako. Ma te whakatewhatewha i o raatau tipu i roto i nga panui porous, ka whai nga kairangahau ki te whai matauranga me nga paanga nui o te hapori. Ko tenei rangahau ka kaha ki te whakarei ake i nga tikanga whakaora i te wai o te whenua, te whakapai ake i nga tikanga whakamaoritanga wai, me te whakarato matauranga nui ki te puiao oneone me te ahuwhenua. I tua atu, ko nga kiriata koiora ka awe i te pakaru o nga taputapu miihini me nga whakauru rongoa.

Ma te mohio ki te whanonga o nga microorganisms i roto i nga ahuatanga microgravity ka taea hoki te whakamarama i o raatau paanga ki nga punaha miihini me te hauora o te tangata i te wa e rere ana nga waka rererangi. Ma te tirotiro i te hangahanga koiora i roto i te taiao ahurei penei i te ISS, ka taea te whiwhi korero hou mo te whakarereketanga o te whanonga microbial i te waahi.

I te taha o nga whakaahua whakaihiihi, penei i te whakaahua o te roto i te UK e whakaatu ana i te parawai karaka ora i puta mai i te waikura huakita o te rino i roto i te wai o raro, ka whakatuwherahia e tenei rangahau nga rohe hou i roto i te rangahau mo te tipu moroiti. Ko te rangi kikorangi rereke e whakaatahia ana i roto i te wai e whakaatu ana i te papamuri whakakitenga ki te parawai karakara, hei whakamaumaharatanga mo te rereketanga o nga kiriata koiora.

Ma te whakatewhatewha i nga paanga o te kaha ki runga i te hanga kiriata koiora, kei te para nga kaiputaiao i te huarahi mo nga kitenga whakamohio whenua e pa ana ki te whānuitanga o nga mara i runga i te whenua me te torotoro mokowhiti. I te mea ko nga tauira i whakaritea e Wildenschild me Navab-Daneshmand e whakataa ana mo te whakarewatanga ki te ISS, e tatari ana matou ki nga maaramatanga nui ka puta mai.

FAQs

P: He aha nga kiriata koiora?

A: Ko nga kiriata koiora he hapori moroiti e piri ana ki nga mata me te hanga whakahiato.

P: He pehea te whai paanga o nga kiriata koiora ki nga momo mara?

A: He nui nga paanga o nga kiriata koiora ki te whakaora i te wai o te whenua, nga tikanga maimoatanga wai, te oneone me te putaiao ahuwhenua. Ka whai waahi ano ratou ki te pakaru i nga taputapu miihini me nga taputapu rongoa.

P: He aha te mahi a te kaha ki te tipu moroiti?

A: Kei te rangahaua te awe o te kaha ki te hanga kiriata koiora kia mohio ai koe ki te whanonga moroiti i roto i nga taiao teretetiera me te moroiti, tae atu ki nga rererangi mokowhiti.

P: He aha te kaupapa o nga whakamatautau mo te ISS?

A: Ko te whainga o nga whakamatautau ki te whai matauranga ki te hanga me te whanaketanga o nga kiriata koiora i roto i te oneone me nga toka kua makona i raro i nga tikanga moroiti.

P: Ka pehea te painga o tenei rangahau ki te hapori?

A: Ko tenei rangahau ka taea te whakamahi i roto i nga waahi o te whakaora i te wai o te whenua, te maimoatanga wai, me te rangahau oneone me te ahuwhenua. I tua atu, ka whai waahi ki to maatau mohio ki te whanonga moroiti i te waahi me tona paanga ki te hauora o te tangata i nga wa o nga misioni mokowhiti.