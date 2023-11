Te tirotiro i a Apophis: Te Misiona OSIRIS-APEX a NASA

Whai muri i te tutuki pai o tana kaupapa tuatahi ki te kohi me te tuku tauira mai i te asteroid tata-Earth Bennu, kei te timata te waka mokowhiti a OSIRIS-REx o NASA ki tetahi haerenga hou. Kua whakaroahia te misioni, kua whakaingoatia ano te waka mokowhiti ko OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) ki te ako i tetahi atu asteroid tata ki te whenua, ko Apophis.

I rongo a Apophis i te wa i kitea ai i te tau 2004 na runga i te maaharahara kei tukituki ki te whenua i te tau 2029. Heoi, i nga kitenga me te whakatauira o muri mai karekau te asteroid e noho morearea mo nga rau tau e whai ake nei. Ahakoa tenei, kei te hopu tonu te asteroid i te hiahia o nga kaiputaiao me te iwi whanui.

Ka tutaki a OSIRIS-APEX me Apophis i te tau 2029, i muri tata i te tata tata o te asteroid ki te whenua. Ko te whainga o te misioni ki te ako i nga Apophis i roto i nga korero me te hura i nga tirohanga nui mo tona hanganga, whanaketanga, me ona ahuatanga. Ko te tumanako a nga Kairangataiao kia mohio ki tona kaha rawa, te porosity, me te kiato, ka taea te tuku korero nui mo te rangahau tiaki aorangi.

Ko te Apophis he kowhatu 340 mita te whanui, he momo-S ranei, he asteroid he mea hanga mai i nga rawa silicate me te rino-nikeli. Ko tana tata tata ki a Papatuanuku ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga taunekeneke me nga topa o te ao. E matapae ana ratou ki te mataki i nga mahi penei i te horo whenua, i te paheketanga matūriki ranei ka puta he hiku rite ki te kometa. Ko tenei huarahi tata e whakaatu ana i tetahi whakamatautau taiao ahurei ki te tirotiro i nga kaha o te tai me te whakaemi o nga taonga puranga, nga tikanga nui i te hanganga o te ao.

Ko te whainga o te roopu OSIRIS-APEX ki te whakawhānui ake i o raatau mohiotanga i riro i te wa o te misioni Bennu me te torotoro i nga patai hou i whakaarahia e o raatau kitenga. Ko te kitenga o nga kohuke uku me nga waro i runga i a Bennu e whakaatu ana i nga taunekeneke o mua me te wai, a kei te pirangi te roopu ki te kite mena he rite nga ahuatanga o Apophis. Ma te mohiotanga hohonu ake mo nga Apophis me nga asteroids penei, ka taea e nga kaiputaiao te ahu whakamua i o tatou mohiotanga mo te hanganga o te punaha solar me te whakamohio i nga rautaki arai aorangi.

FAQ:

Q: He aha te misioni OSIRIS-APEX?

A: Ko te misioni OSIRIS-APEX he toronga o te miihana OSIRIS-REx, e whai ana ki te ako i te Apophis asteroid tata ki te whenua.

Q: He aha i tohua ai a Apophis hei kaupapa mo te misioni OSIRIS-APEX?

A: I tohua a Apophis na te mea koinei anake te mea ka taea e te waka mokowhiti te tutaki tata. Ko tana tata tata ki a Papa, ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga taunekeneke me nga kaha o te ao.

P: He aha te tumanako a nga kaiputaiao ki te ako mai i te ako i a Apophis?

A: E tumanako ana nga kaiputaiao ki te kohikohi korero mo te titonga o Apophis, nga ahuatanga, me te kukuwhatanga. Ka taea e tenei matauranga te whakamohio i nga rangahau whakamarumaru aorangi me to maatau mohio ki te hanganga o te punaha solar.

P: He aha te rerekee o Apophis ki te whainga o mua, Bennu?

A: Ko te Apophis he kowhatu, he momo-S ranei, he asteroid he mea hanga mai i nga rauemi silicate me te rino-nikeli. He rereke, ko Bennu he asteroid momo-C e whai kiko ana ki nga rawa waro.

P: E hia nga wa e tata ai te asteroid rite te rahi o Apophis ki te whenua?

A: He onge te asteroid te rahi o Apophis e tata ana ki te whenua, ka puta tata ki te kotahi ia 7,500 tau.