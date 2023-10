Te Maramatanga i te Whanonga Irahiko i roto i nga Tote Whakarewa mo nga Reactors Nuclear Advanced

He nui te ahunga whakamua a nga Kairangahau mai i te Oak Ridge National Laboratory o te Tari Energy me te Whare Wananga o Iowa ki te mohio ki te mahi a nga irahiko ki nga tote whakarewa i roto i nga reactor karihi matatau. Na roto i te whakatauira i te whakaurunga o te irahiko taikaha ki roto i te tote konutea chloride whakarewa, i taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga ahuatanga e toru ka taea e te irahiko te kawe.

I te ahuatanga tuatahi, ka uru te irahiko hei wahanga o te tuwhena rapoi e rua nga katote konutea. I te wahanga tuarua, ka noho te irahiko i runga i te katote konutea kotahi. I te tuatoru o nga ahuatanga, ka wetewetehia te irahiko, ka horahia ki runga i nga katote tote maha. He mea nui enei kitenga mo te matapae i te paanga o te iraruke ki te mahi a nga reactors tote.

Kei te whakaarohia nga reactors tote rewa hei hoahoa mo nga tipu karihi a meake nei. No reira, he mea tino nui te maarama ki te mahi a te tote whakarewa ki te iraruke teitei. I whai nga kairangahau ki te whakamarama i te whanonga o te irahiko e pa ana ki nga katote hei tote whakarewa.

Ahakoa karekau te rangahau e whakautu i nga patai katoa, he waahi timatanga nui mo te rangahau ano mo te taunekeneke i waenga i nga irahiko me nga tote whakarewa. E whakapono ana nga kairangahau ko nga momo e toru kua tautuhia i hangaia e nga irahiko i roto i te wa poto ka taea pea te urupare ki te hanga i nga momo uaua ake mo nga wa roa.

Ko te rangahau, i whakaingoatia “Are High-Temperature Molten Salts Reactive with Excess Electrons? Case of ZnCl2,” i taia i roto i te Journal of Physical Chemistry B. I tohua hei ACS Editors' Choice, e tohu ana i tona kaha mo te iwi whanui.

I whakahaerehia tenei rangahau hei waahanga o te DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Centre (MSEE EFRC) i arahina e Brookhaven National Laboratory. Kei te whakaaro te roopu rangahau ki te tirotiro tonu i nga paanga o te iraruke ki etahi atu punaha tote. I mahia a raatau rangahau rorohiko ki nga whakaurunga kaiwhakamahi DOE, tae atu ki te Compute and Data Environment for Science i Oak Ridge National Laboratory me te National Energy Research Scientific Computing Centre i Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ko te mohio ki te whanonga o nga irahiko i roto i nga tote whakarewa he mea nui mo te ahu whakamua o nga reactors tote whakarewa. Ka awhina i te haumaru me te kaha o enei reactors, e kiia ana he whiringa pai mo te whakatipu hiko karihi a meake nei.

