Te Ua Orionid Meteor: He Takahanga Tiretiera Mīharo

Ko te ua Orionid meteor, e kiia ana e NASA ko tetahi o nga ua tino ataahua o te tau, ka eke ki te tihi i nga ra e haere ake nei. I mohiotia mo to ratou kanapa me te tere, ko nga meteoro o nga Orionids e haere ana i te 148,000 maero ia haora, 41 maero ia hekona ranei. Ko etahi o enei meteor ka waiho i muri i nga tereina kanapa i mahia mai i te otaota, ka whakanui ake i te ataahua o te whakaaturanga tiretiera.

E ai ki a NASA, ka hangaia nga meteors e etahi o nga whetu kanapa o te rangi o te po, e whakarato ana i te papamuri whakamiharo mo nga kaitirotiro. I timata te ua i te 26 o Hepetema ka haere tonu ki te 22 o Whiringa-a-rangi, engari ko te tihi kei te 21 o Oketopa. I tenei wa, ka taea e nga kaimakitaki i te rangi kore marama te kite i te 23 meteors ia haora.

Ka puta te ua o Orionid i ia tau i te wa e haere ana te whenua i roto i te waahi o te mokowhiti e ki ana i nga otaota o Halley's Comet. Ko tenei otaota, he matūriki puehu mai i te komete, te kawenga mo nga korikori o te marama ka kitea hei meteoro ina tukituki ana ki te hau o Papatūānuku.

Ki te mataki i te ua Orionid meteor, he pai ki te kimi i tetahi waahi kei tawhiti atu i nga puna marama. Tata ki te 30 meneti te roa mo nga kanohi ki te urutau ki te pouri, kia pai ake te kite o nga meteors. I te tuakoi ki te raki, ka tohutohuhia kia takoto papa to tuara me o waewae e anga ana ki te tonga-rawhiti, i te tuakoi ki te tonga, me tohu o waewae ki te raki-ma-raki.

Ko te kimi i te kahui whetū a Orion, i ahu mai ai te ingoa o te ua meteoro, ka arahi i nga kaitirotiro ki te waahi kanapa o te rangi. Heoi, mo te tirohanga tino ataahua, he pai ake te titiro atu i te 45 ki te 90 nekehanga te tawhiti atu i Tautoru, na te mea ka roa ake te ahua o nga meteoro me te whakamīharo.

Whai muri i te marama o Whiringa-a-nuku, ka taea e nga kaingākau arorangi te titiro whakamua ki te ua Leonid meteor i te marama o Noema. Ko nga Leonids, na nga otaota mai i te kometa Tempel-Tuttle, ka inaki poto ki nga Orionids i mua i te ekenga ki runga i te 18 o Noema.

Ko te ataahua o nga ua meteoro kei roto i te miharo o te kite i nga taonga o te rangi e pahekoheko ana me te hau o te Ao. He whakamaharatanga mo te nui me te ataahua o to tatou ao. Na, tohuhia o maramataka me te whakarite kia miharo koe ki te ataahua o te ua o Orionid!

Nga wehewehe:

Orionid meteor shower: He ua a-tau ka puta i te wa e haere ana te whenua i te ara parapara i mahue mai i te Kometa a Halley.

Komete a Halley: He kometa rongonui rongonui e 76 tau te roa ki te huri i te ra.

Ira kanapa: Ko te pito o te rangi i puta mai ai nga meteors i roto i te ua meteoro.

Rauemi:

– NASA

– American Meteor Society