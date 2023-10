Kia Riri mo te ua Orionid Meteor

Ko nga Skygazers kei roto i tenei marama i tenei marama i te mea ka eke te ua o Orionid i tona taumata. Ko tenei huihuinga tiretiera, e hua ana ki te 25 meteors ia haora, ka whakapourihia e te hunga matakitaki whetu hei te po o te Hatarei me te ata o te Rātapu. He mea motuhake nga Orionids na te mea ko nga meteor he kongakonga o Halley's Comet, e kiia nei ko Comet 1P/Halley.

Ko Halley's Comet he kometa rongonui ka kitea noa mai i te Ao ia 75 ki te 76 tau. Heoi, ka whai waahi te ua o Orionid ki nga tangata ki te kite i tetahi waahanga o te hitori o tenei kometa ia tau. I a Halley's Comet e huri haere ana i te ra, ka waiho he parapara ki tona ara. Ka whiti te whenua i roto i tenei otaota, ka uru mai ki to tatou hau i runga i nga tere whakamiharo.

E ai ki a Takuta Minjae Kim, he hoa rangahau i te Whare Wananga o Warwick, ka puta te ua o Orionid i waenganui i te 2 o Oketopa me te 7 o Whiringa-a-rangi, me te nui o te waa i te po o Oketopa 20 ki te 22. Heoi, ka taea te kite i te ua i mua atu me te i muri i nga ra teitei. Ko tenei ua e mohiotia ana mo tona ataahua engari mo tona hononga ki te Halley's Comet.

Hei kite i te ua o Orionid meteor, ko nga mea katoa e hiahia ana koe ko te rangi marama, te manawanui, me te waahi atu i te parahanga marama. Ka kitea nga meteoro ki te kanohi tahanga ki nga waahi katoa o te rangi, ka kitea he huihuinga puta noa i te ao. Ahakoa kei te tuakoi raki, kei te tonga ranei, ka pai koe ki tenei whakaaturanga tiretiera tae noa ki te 7 o Noema.

Na, ki te ngaro koe i te "huinga kotahi i roto i te ora" o te kite i te Halley's Comet, kaua e pouri. Ko te ua o Orionid meteor he waahi ahurei ki te kite i nga otaota i mahue mai i tenei komete rongonui me te whai waahi ki te ataahua o te rangi o te po.

Rauemi:

– Nina Massey, Kaituku Putaiao PA