Ko te ua o Orionid Meteor ka eke ki runga i te Oketopa 21: Me pehea te wheako

Ko te ua o Orionid, kei te haere tonu ki te 7 o Whiringa-a-rangi, ka tata ki te eke ki tona taumata hei te Oketopa 21. Ko tenei huihuinga o te rangi o ia tau he whakaaturanga whakamiharo o nga whetu pupuhi e whakamarama ana i te rangi o te po. I ahu mai te ua i nga toenga o Halley's Comet, he kometa rongonui e huri ana i te ra ia 75-76 tau.

Ko te takenga mai o te ua meteor ka hoki mai ki nga mahanga ririki ka wehe atu i te Halley's Comet i a ia e haere ana i te waahi. Ko enei kongakonga he ara o te puehu me te para tio, ka uru ki te hau o te whenua i te tere whakamiharo tata ki te 41 maero ia hekona. I te tukinga o enei matūriki ki te kōhauhau o Papatūānuku, ka wera i runga i te waku ki te hau, ka hanga i nga korakora marama e tohu ana i te ua meteor.

Ko te Halley's Comet ka puta ake ehara i te kotahi, engari e rua nga ua meteor a tau. Ka puta tenei na te mea e piri tata ana te omio o te kometa ki te amiooo o Papa i nga waahi rereke e rua. Ko te waahi tuatahi ka ahu atu ki te ua a Eta Aquarids i te timatanga o Haratua, ko te waahi tuarua ka puta inaianei, i waenganui ki te wahanga whakamutunga o Oketopa, ka puta te ua Orionid meteor.

Hei kite i tenei whakaaturanga whakamiharo, kaore he taputapu motuhake e hiahiatia ana. He rawaka te kanohi tahanga hei tiro i nga whetu pupuhi. Ko te ahua pai o te tirohanga tiretiera i tenei tau ka kore te marama e whakararu i te wheako tirohanga i nga haora o te ata. Mo te hunga e noho ana ki te Raki me te Tonga, ka nui nga waahi ki te kite i te ua meteor.

Ko etahi o nga waahi e taunaki ana kia pai ki te kaukau meteor Orionid ko New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, me te Raki o California. Ko enei waahi e tika ana kia pai nga ahuatanga tirohanga, me te iti o te taupoki kapua me te iti o te parahanga marama.

Ki te arotau i te wheako tirohanga, kimihia he waahi o waho kua muramura mai i nga rama huarahi me nga rama noho. Whakatakotoria koe ki te anga ki te tonga-rawhiti (mo te hunga kei te Taitokerau) ki te raki-rawhiti ranei (mo te hunga kei te Tukoi ki te Tonga). Tata ki te 30 meneti te tiro whakarunga ki te rangi mo nga kanohi ki te whakatika me te kite i nga meteoro. Ki te tino reka ki te ua meteor, ka tohutohuhia kia kaua e aro noa ki te waahi marama o te Orionids, te whetu Betelgeuse.

No reira, tohuhia o maramataka mo te tihi o te ua o Orionid a te 21 o Oketopa, me te whakarite mo tetahi whakaaturanga tiretiera whakamiharo ka taea e te taiao anake te whakarato.

Nga wehewehe:

– Te ua Meteor: Ko nga huihuinga tiretiera e tohuhia ana e te tini o nga meteor e puta ana i te rangi o te po mo te wa poto. Ka puta nga kaitaorangi, e kiia ana he "whetu pupuhi," ka uru mai nga matūriki mai i nga kometa me nga asteroids ki te hau o te whenua ka ngotea na te waku.

– Komete a Halley: He kometa rongonui ka huri i te ra ia 75-76 tau. E rua nga ua a-tau ka puta: ko Eta Aquarids i te timatanga o Haratua me te Orionid i Oketopa.

