Te Ua Orionid Meteor: He Takahanga Tiretiera Mīharo

Ko te ua Orionid meteor, tetahi o nga huihuinga tiretiera e tino tumanakohia ana o te tau, ka kitea i tenei po i te wa e haere ana te whenua i roto i nga otaota i waihotia e Halley's Comet. I tapaina tenei ua a tau ki te kahui whetu o Orion, i te mea ka puta mai nga meteoro mai i tenei waahi o te rangi.

E mohiotia ana nga Orionids mo o ratou meteor tere me te kanapa, ka waiho hei tirohanga whakamiharo mo nga kaititiro rangi me te hunga kaingākau. I tenei tau, ka piki te ua i waenganui po me te ata, ka whai waahi nui ki te kite i te ua meteor i roto i tona ataahua katoa.

Ki te tino maioha ki te ataahua o nga Orionids, kimihia he waahi kei tawhiti atu i nga rama o te taone me te tirohanga marama o te rangi. Takoto ki raro, noho pai ranei, kia huri o kanohi ki te pouri, ka timata te whakaaturanga. Ka puta nga meteoro ki tetahi wahanga o te rangi, no reira he mea nui kia whanui te tirohanga.

Ahakoa he huihuinga a-tau te ua o Orionid, ka rereke pea te kaha o ia tau ki tera tau. Ko tenei na te rerekeetanga o nga waahi o te Ao me te Comet o Halley i o raatau awhiowhio. I etahi tau, ka nui ake te kitea o nga meteoro e te ua, engari i etahi atu tau, ka iti ake te whakamere o te whakaaturanga. Heoi, ahakoa te kaha o te kaha, ko nga waahi katoa ki te kite i te ua meteor he wheako ahurei me te whakamataku.

Kia mahara, ko te manawanui te mea matua i te wa e matakitaki ana i nga ua meteor. Ka roa pea ka huri o kanohi, ka puta te ahua o nga meteoro. No reira, noho mai, ka koa ki nga mahi makutu o te rangi o te po, i te mea ko nga korakora marama e karawhiua ana i nga rangi o runga.

