Te Ua Orionid Meteor: He Whakaaturanga Mīharo i te Rangi Po

Ka kawea mai e te ngahuru ehara i te mea mahana noa ake engari ko te whai waahi ki te kite i te whakakitenga whakamiharo o nga mura ahi o te taiao—ko te Orionid Meteor Shower. I ahu mai i te Halley's Comet rongonui, ka whakamarama te ua meteoro i te rangi i nga po ia Oketopa, ka mau i nga kaititiro rangi puta noa i te Tukoi o te Raki.

Ahakoa kotahi anake te kitenga o Halley's Comet ki te Ao ia 76 tau, ka whai mana tatou ki te haere i roto i ona puehu kometa ia tau i waenganui o Hepetema me Noema. Ko tenei ahuatanga o te rangi ka puta mai te ua o Orionid Meteor Shower, i whakaingoatia ki te kahui whetū a Orion, e puta ana ko te tohu kanapa o enei meteoro.

I tenei tau, ko te tino mahi o te Orionid Meteor Shower e matapaetia ana hei te 21 o Whiringa-a-nuku, ka whai waahi pai ki te matakitaki i te whakaaturanga whakamiharo. E mohiotia ana enei meteoro mo to ratou tere tere, e tere haere ana i roto i to tatou hau i te 41 maero ia hekona. Ko te tere o nga Orionids he maha nga wa e puta mai ai nga korikori marama e kiia nei he "tereina" ka kitea mo etahi hēkona, he meneti ranei.

I tua atu i to ratou tere, ko nga Orionids e mohiotia ana mo te whakaputa i nga poi ahi, he pupuhi kaha o te marama. Ahakoa te nui o nga mahi i te Oketopa 21, ka taea e nga kaiwhaiwhai rangi te tiimata ki te mataki i nga Orionids i muri i waenganui po i te mutunga o Mahuru, ka kitea te ua tae noa ki te mutunga o Noema.

Heoi, ko nga tikanga tirohanga mo te tihi o tenei tau kaore pea i te pai mo te katoa. Ko nga wahanga o Texas, te Ma-Rawhiti, te Rawhiti, te Moana-nui-a-Kiwa ki te Hauauru, me te Hauauru-uru ka pa ki te rangi kapua, ka kore e kitea. I tetahi atu taha, he pai ake te matapae o te hunga i te tonga-ma-tonga, tonga mania, waenganui-Atlantic, me Central me South Florida he iti ake nga kapua e aukati ana i te tirohanga.

Ahakoa te tata ki te 40% o te Marama i te po o te tihi ka tahae etahi o nga whakaaturanga, ko nga ra e tata ana ki te Oketopa 21 he waahi pai ki te kite i nga whetu pupuhi. Ko te marama o te marama o Oketopa 18 me te 19 ka pai ake te tirohanga.

No reira, kapohia he paraikete, kimihia he waahi pai i raro i te rangi o te po, me te whakarite kia whakapoapoa koe e te maataki o te ao, ko te Orionid Meteor Shower. Ko te whakaatu i enei whakaaturanga tiretiera he whakamaharatanga mo te tino ataahua me te miharo kei tua atu o to tatou ao.

– Te ua Meteor: He huihuinga tiretiera ka puta te maha o nga meteors (he whetu pupuhi ranei) ka whiti mai i te waahi kotahi o te rangi.

– Komete a Halley: He kometa o ia wa ka huri i te Ra tata ki te kotahi ia 76 tau. E mohiotia ana mo tona ahua motuhake, a, i kitea whakamutunga mai i te whenua i te tau 1986.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration

– FOX Huarere