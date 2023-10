Kia Riri mo te ua Orionid Meteor i tenei wiki

Kaua e ngaro te ua nui o Orionid i tenei wiki. Ko te matapae ka piki te ua i te 8 i te ahiahi ET i te Ratapu, engari ko nga meteors e kitea ana ka rere ki runga i te rangi i nga wiki katoa i te tere o te 10 ki te 20 ia haora. Ko te wa pai ki te kite i te meteoro ko nga haora moata o te ata, i te mea kei te teitei te raana, te waahi ranei i puta mai ai nga meteoro.

Ki te whai waahi pai ki te kite i te meteor, ka kii nga tohunga kia haere ki waho mo te 10 ki te 20 meneti i mua i te mataki whetu kia huri o kanohi ki te iti o te marama. He pai hoki ki te rapu waahi atu i te parahanga marama me te tirohanga marama o te rangi pouri.

Ko te ua o Orionid i ahu mai i nga otaota mai i Comet Halley, tetahi o nga kometa tino rongonui. Ahakoa kare e kitea te kometa tae noa ki te tau 2061, ka waiho he ara parapara ka haerehia e te Ao ia tau, ka puta ko Orionids. Ka tere haere te puehu o te kometa, ka ngohu ka uru ki roto i te hau, ka hanga i nga korikori kanapa e kiia ana he meteors. E mohiotia ana nga Orionids mo to ratou kanapa me te tere haere.

Whai muri i te tihi o Orionids, e rima ano nga ua meteoro hei hopu i tenei tau, tae atu ki nga Taurids ki te Tonga, ki nga Taurids ki te Raki, ki a Leonids, ki a Geminids me Ursids. I tua atu, e toru nga marama ki tonu e toe ana i te tau 2023 – te marama Hunter, te marama Beaver, me te marama makariri.

Ko tenei wiki te waahi tino pai ki te kite i te ataahua o te ao me te miharo ki nga mea whakamiharo o runga. Kaua e ngaro te ua Orionid meteor, he whakaaturanga kanapa e maumahara ana ki a tatou i te timatanga o to tatou punaha solar.

Rauemi:

– CNN

– Rangiwhenua

– American Meteor Society

– NASA