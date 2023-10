Kia Riri mo te ua Mīharo o Orionid Meteor i tenei wiki

Mēnā kei te rapu koe i tetahi whakaaturanga rangirangi, kaua e wareware ki te titiro ake i tenei wiki kia kite koe i te ua o Orionid. Ka eke te ua i te 8 i te ahiahi ET i te Ratapu, engari ka kitea nga meteors e kitea ana e toro haere ana puta noa i te rangi i nga wiki katoa, me te tere o te 10 ki te 20 meteors ia haora. Ka kitea tenei kaupapa arorangi mai i nga waahi katoa o te ao i te po.

Hei whakanui ake i to tupono ki te kite i te meteor, ka tūtohu kia puta ki waho i nga haora moata o te ata. Ko te kanapa, ko te waahi te ahua i puta mai ai nga meteoro, ka eke ki tona teitei tata ki te 2 karaka i te ata i nga waahi katoa. Heoi, e kii ana a Takuta Ashley King, he kairangahau putaiao o te ao me te Natural History Museum i Ranana, ka timata te puta mai o nga meteor i te wa e pouri ana.

Ko tetahi take hei whakaaro ko te wahanga o te marama i tenei huihuinga. I tenei wiki, ka noho te marama ki tana wahanga hauwhā tuatahi, ka tata ki waenganui po. E ai ki te American Meteor Society, ko te maramatanga o te marama ka raru te ahua o te rangi. Ko te kupu tohutohu a King me tatari mo te marama ki te nuku mo nga ahuatanga tirohanga tino pai. Ahakoa kei roto koe i tetahi taone me te parahanga marama, me kaha tonu koe ki te kite i etahi meteors me te iti o te manawanui.

Ka puta te ua o Orionid i ia tau i te wa e haere ana te whenua i roto i nga otaota i mahue mai i te Comet a Halley. I te wa e kuhu ana nga kongakonga ki te hau o te whenua, ka puta mai he maramara kanapa o te rangi. Ko te ingoa o tenei ua meteoro i muri i te kahui whetū a Orion, i te wahi e puta mai ana nga meteoro e whiti ana.

Kaua e ngaro i tenei waahi ki te kite i te ataahua o nga whakaaturanga ahi o te taiao. Rapua he waahi pouri i tawhiti atu i nga rama o te taone nui, takoto ki muri, ka koa ki te whakaaturanga whakamiharo i hangaia e te Orionid meteor shower.

Rauemi:

– Rangiwhenua

– American Meteor Society