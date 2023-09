Te Maramatanga ki te Whakawhitinga mai i te Whanaketanga Maamaa ki te Whanonga Kookoro i roto i nga Kohungahunga

Kua whakamaramatia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Florida Atlantic te huarahi o te whakawhiti mai i nga kohungahunga mai i te ahua ohorere ki te whanonga whakaaro. Na roto i te rangahau e aro ana ki nga peepi tangata, i kitea e nga kaiputaiao, i te mohiotanga o nga kohungahunga ko a raatau mahi e neke haere ana te waea pūkoro, ka kaha ake te whakaihiihi ki te neke, ka puta he urupare pai.

Ko te rangahau ko te here i nga waewae o nga kohungahunga ki te waea pūkoro peepi e mau ana i te moenga. Ko ia nekenekehanga o nga waewae o nga kohungahunga i neke ake ai te mokowhiti, na reira i whakaihiihi ai nga kohungahunga ki te neke ake. I kitea e tenei urupare pai te hononga take-me-painga i waenga i te kohungahunga me te waea pūkoro. Ua tapao te feia maimi e te taime o te tupuraa, tei tapaohia e te maraaraa oioi o te tereraa o te mau aiû, te faahoho‘a ra ïa i te “fanauraa i te tiamâraa”.

Na te ine i nga nekehanga o nga kohungahunga me te waea pūkoro, i kitea e nga kairangahau nga ahuatanga hihiri me te whakakotahi i tenei waa. I hangaia e te rangahau te "pokapü" hei taonga ka puta mai i te hononga o te rauropi me te taiao. Ko te whakaaro ka puta mai te umanga na roto i te mahi whakarite-whaiaro e whakaatu ana i te korikori me te ata noho, e whakarato ana i nga korero whai kiko ki nga kohungahunga i a ratou e torotoro haere ana i te ao.

Ko Scott Kelso, te kaituhi matua o te rangahau, i kii ka taea e nga kohungahunga te mahi i nga mahi ma te korikori o te neke me te noho humarie. I whakatauhia ano e te rangahau ko te kitenga i peia e te umanga he ahuatanga ka kitea, i kitea ma nga tautau motuhake i te waa me te tohu o te pakaru o nga mahi kohungahunga i kitea.

Ko tenei rangahau ka taapiri atu ki to maatau mohio ki te whanaketanga wawe o te whanonga whakaaro i roto i te tangata. E tohu ana mai i te tamarikitanga, ka mohio nga kohungahunga ki nga mana o roto o to ratau taiao me te whakatere i te ao me te whakaaro nui.

