He Mosaic Hou e whakaatu ana i nga korero o mua mo te rua o Shackleton i te Pou o te Marama ki te Tonga.

Kua tukuna e te NASA tetahi ahua mosaic hou o te Shackleton Crater, he kowhatu marumaru tonu kei te pou tonga o te Marama. Ko tenei ahua, i hangaia e te Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) me nga kapa ShadowCam, e whakarato ana i te tirohanga onge me te taipitopito o te rua.

Ko te LROC, e huri haere ana i te Marama mai i te tau 2009, me te ShadowCam, he taputapu kei runga i te waka mokowhiti a Korea Aerospace Research Institute e kiia nei ko Danuri, i whakarewahia i te marama o Akuhata 2022, kei ia tangata nga ahuatanga motuhake mo te maataki i te Marama. I hoahoatia te LROC ki te mahi i roto i nga ahuatanga iti-marama engari he iti te kaha ki te whakaahua i nga waahi marumaru karekau e tae ki te ra. I tetahi atu taha, ko te ShadowCam he 200 nga wa nui atu i te LROC, e whakawhirinaki ana ki te ra o te ra e whakaatahia ana i nga ahuatanga o te Marama, te whenua ranei hei hopu whakaahua i nga rohe maramara.

I hangaia te mosaic o naianei ma te whakakotahi i nga whakaahua mai i enei kamera e rua, e taea ai te tirohanga matawhānui o nga wahanga kanapa me te pouri rawa o te Marama. Ko te Kawa o Shackleton, e tohuhia ana e tona papa marumaru tonu, ka whitihia e te ra ki nga waahi e toru i runga i tona awhi mo te neke atu i te 90% o te tau, na te iti o te tahanga o te tuaka o te Marama. E whakaponohia ana ka taea e enei rohe marumaru te pupuri i nga puna hukapapa wai, he tino taonga mo nga mahi a muri ake nei ki te Marama.

I whakanuia ano e NASA ko enei rohe tino marama i roto i te Shackleton Crater ka taea te whakamahi ki te whakamahi i te kaha o te ra mo te puni turanga i nga wa o nga misioni a muri ake nei, me nga haerenga ki nga rohe marumaru ki te tirotiro i te rua o te wera iti. I tua atu, ko te pou o te marama ki te tonga e tuku korero tonu ana ki a Papa, na reira he waahi pai mo te torotoro haere.

Ko te tukunga o tenei ahua amiki o te Kawaha o Shackleton e whakarato ana ki nga kairangahau nga tino mohiotanga me te pai ake o te mohiotanga ki te taiao o te Marama. He para hoki te huarahi mo te torotoro haere me te whakamahi i nga rawa a te Marama e nga misioni tangata.

Rauemi:

– NASA