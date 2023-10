Ka whakahaerehia e te Expedition 70 Crew nga Akoranga Hauora me te Putaiao mo te Ao ki te Teihana Mokowhiti o te Ao

Kei te pukumahi te roopu Expedition 70 o te International Space Station (ISS) ki te whakahaere i nga momo rangahau putaiao me nga mahi tiaki. Ko te ISS, he waka mokowhiti nui kei te huri i te Ao, he taiwhanga rangahau me te tauranga mokowhiti mo te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti. Kua nohoia mai i te tau 2000 e nga kaihopu hurihanga o nga kaihopu rererangi me nga kaitirotiro mai i te ao.

Ko tetahi o nga rangahau e whakahaeretia ana ko te tātari DNA, e awhina ana kia noho haumaru nga kaihopu me nga waka mokowhiti me te iti ake o te whakawhirinaki ki te whenua. I whakamahia e Jasmin Moghbeli a Astronaut he kaiwhakarite DNA kawe hei tautuhi i nga huakita i tangohia mai i nga tauira wai teihana. Ko tenei rangahau hangarau ka whai waahi ki nga mahere a NASA mo nga misioni a meake nei ki te Marama, Mars, me tua atu.

Ko tetahi atu rangahau ko te whakamahi i nga kakahu kakahu hei aroturuki i te hauora o te kairangi. I mau a Astronaut Moghbeli i te koti Bio-Monitor me te mahunga mo te 48 haora ki te whakamatautau i to raatau kaha ki te aro turuki i te hauora me te iti noa te pokanoa ki nga mahi o ia ra.

Ko te Kaihautu Andreas Mogensen o te European Space Agency (ESA) i mahi i roto i te kapu, he whakamatautau i te kaha o te kaamera matatau ki te mataki i nga whatitiri o te whenua me o raatau mahi hiko. Ko nga raraunga ka kohia ka pai ake te mohiotanga o te hau me te arahi ki nga tono mokowhiti a meake nei.

I whakahaeretia hoki nga mahi arowhai me nga mahi tiaki. Hei tauira, i whakaahuahia e Loral O'Hara te Kaihanga Rererangi NASA nga taputapu ohorere, i tirotirohia tona pehanga toto, me te tango i nga waahanga mai i te kakahu mokowhiti. I whakakapi a Astronaut Satoshi Furukawa o JAXA i nga whiriwhiringa i roto i te Life Science Glovebox me te whakawhiti i nga rīpene tauira i roto i te Whare Taonga Pūtaiao Rawa.

Kei te whakarite hoki nga kaihopu mo te hikoi mokowhiti, kua whakaritea mo te 2:10 i te ahiahi o te Rawhiti Awatea. Ka whakahaerehia e Cosmonauts Oleg Kononenko raua ko Nikolai te hikoi mokowhiti, he maha nga mahi kei waho o te ISS.

Ko enei rangahau me nga mahi e haere tonu ana ka whai waahi ki to maatau mohio ki te hauora o te waahi, te putaiao o te whenua, me te tiaki i te Teihana Mokowhiti o te Ao.

