Te Ao Ataahua o Comets me Asteroids

Ko nga kometa me nga asteroids, e rua nga tinana tiretiera whakahihiri kua mau i nga kaiputaiao me nga kaitoro arorangi mo nga rau tau. Ko enei kongakonga o te toka me te hukapapa e homai ana ki a tatou he matauranga nui ki te hitori me te hanganga o to tatou punaha solar. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia nga ahuatanga kanorau o nga kometa me nga asteroids, e whakamarama ana i te takenga mai me te matauranga nui kei a ratou.

Ko nga Kometa, e kiia ana he "poi hukarere paru," he tinana hukapapa e huri ana i te ra. He karihi totoka e karapotia ana e te koma kanapa me te hiku. I te wa e whakatata atu ana te kometa ki te ra, na te wera ka rehu nga hukapapa, ka puta te koma me te hiku e puta ai te ahua o nga kometa. Ahakoa ko te nuinga o nga komete he tio wai, kei roto ano etahi atu matū karekau penei i te hauhā, te mewaro, me te haukini.

Ko nga asteroids, he toenga toka i mahue mai i te timatanga o te hanganga o te ra. He rereke te rahi, mai i nga toka iti ki nga papatipu nui e hia rau kiromita te whanui. Ko te nuinga o nga asteroids ka kitea i roto i te whitiki asteroid, he rohe kei waenganui i te orbit o Mars me Jupiter. Heoi ano, ko etahi o nga asteroids he orbit rereke e whakatata atu ana ki te whenua, ka whai waahi pea mo te torotoro haere.

FAQ:

P: He pehea te rereke o nga kometa me nga asteroids?

A: Ko nga Kometa he tinana hukapapa ka ngotea i te wa e tata ana ki te ra, ko nga asteroids he toenga toka i mahue mai i te timatanga o te hanganga o te punaha solar.

Q: He aha nga mea hanga mai i nga kometa?

A: Ko te nuinga o nga komete he tio wai, engari kei roto ano etahi atu matū karekau penei i te waro hauhā, te mewaro, me te haukini.

P: Kei hea te nuinga o nga asteroids ka kitea?

A: Ko te nuinga o nga asteroids kei roto i te whitiki asteroid, he rohe kei waenganui i nga orbit o Mars me Jupiter.