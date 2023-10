Kei hea e kite ai i te ua Orionids Meteor i Ontario i tenei wiki

I tenei wiki, ka whai waahi nga kainoho o Ontario ki te kite i te ua o Orionids Meteor Shower. Mo te hunga e whakaaro ana kei hea te waahi pai ki te matakitaki i tenei huihuinga tiretiera i Ontario, kaua e titiro atu ki te Pukaskwa National Park. Ko nga OnlineCasinos i whakatau tata nei ko te Pukaskwa National Park tetahi o nga papaa motu nui i Kanata ki te kite i te tihi o te ua meteor.

Ko te ua o Orionids Meteor, e mohiotia ana ko "tetahi o nga ua tino ataahua o te tau," ka eke ki tona taumata hei te Hatarei, Oketopa 21st. I tātarihia e OnlineCasinos nga mea penei i te kounga o te rangi, te parahanga marama, me te rongonui o Instagram hei whakatau i nga papaa whenua pai rawa atu i Kanata mo te matakitaki whetu. Ko te Pukaskwa National Park i Ontario i whakapumau i te waahi tuawhitu i roto i nga papa 7, me te 10 o te maataki whetu.

Kei te tahataha o Lake Superior, ko Pukaskwa National Park he punanga koiora mo nga kararehe mohoao. Ko tana koraha tawhiti me te iti o te parahanga marama ka hanga nga tikanga tino pai mo te kite i nga whetu pupuhi. Ko te papa he tirohanga whakamiharo me te rangi maamaa, he waahi pai ki te mataki i te ua o Orionids Meteor.

Ko te NASA e whakaatu ana i nga meteoro Orionid he kanapa me te tere haere. I te wa o tona tihi, ka puta te ua meteoro tata ki te 15 ki te 20 whetu pupuhi ia haora. E taunaki ana kia toro atu ki te Pukaskwa National Park i te po i tenei wiki ki te kite i tenei tirohanga wheturangi.

I tua atu i te Pukaskwa National Park, kei roto ano i te rarangi etahi atu papa whenua i Kanata e pai ana mo te matakitaki whetu. Ko enei ko Banff National Park, Glacier National Park, Jasper National Park, Yoho National Park, me etahi atu.

Inaianei kua mau ki te matauranga mo te waahi pai rawa atu ki te matakitaki i te Orionids Meteor Shower i Ontario, kua tae ki te wa ki te kohikohi i o hoa titiro whetu me te haere ki tetahi haerenga whakamiharo i raro i te rangi o te po.

