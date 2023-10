Te Ao Matū Nui: Te Tirotiro i nga Mea Kaore e Mohiotia

E ai ki nga kaiputaiao e hia piriona nga matū matū kei te ao, ā, 1% noa iho i kitea i tēnei wā. Ko enei puhui karekau i kitea e mau ana te kaha ki te whakatika i nga take penei i te tango hau kati me nga waahi rongoa.

I te wa i hangaia e Dmitri Mendeleev te ripanga o nga huānga i te tau 1869, ka timata nga kaiputaiao ki te kimi i nga matū i hanga i te ao hou. Ahakoa he momo ngota kotahi nga huānga, e rua, neke atu ranei nga ngota ngota matū. Ko etahi o nga puhui ka puta mai, penei i te wai (he mea hanga mai i te hauwai me te hāora), ko etahi ka hangaia ma nga whakamatautau taiwhanga me nga mahi whakangao, penei i te nylon.

Kia mohio ai tatou ki te whanuitanga o te ao matū, me whakaaro tatou ki te maha o nga puhui matū ka taea te hanga ma te whakamahi i te 118 huānga e mohiotia ana. Ka timata mai i nga huinga ngota e rua, e 6,903 nga huinga ka taea. Tata ki te 1.6 miriona te rahi o nga pūhui ngota-toru, a, i te mea ka nui haere te uaua o nga pūhui, ka hiahia tatou katoa o te Ao ki te hanga i enei huinga katoa, he maha nga wa. Heoi, ko te hangahanga me te pumau ka whai waahi ki te uaua me te uaua o te whakahiato.

Tata ki te 3 miriona ngota te puhui matū nui rawa atu i hanga tae noa ki tenei wa, kare tonu e mohiotia ana mahi. Heoi ano, ka whakamahia nga puhui rite ki te tiaki i nga raau taero mate pukupuku i roto i te tinana kia tae ra ano ki to raatau waahi.

Ahakoa he ture e whakahaere ana i te matū, ka taea te whakapiko, ka whai waahi ano mo nga puhui matū. Ahakoa nga hau rangatira, kaore i te hohekoheko, ka taea te hanga puhui i raro i etahi ahuatanga. Ko nga taiao tino nui, penei i nga ahuatanga o te waahi hohonu, ka whakawhānui ake i te ao o nga pūhui ka taea. Ko te waro, e pai ana ki te hono atu ki te kotahi ki te wha etahi atu ngota, ka taea te here mo te wa poto ki nga ngota e rima, pera ano i te pahi e wha te nui o te kaha ki te kawe i nga kaihihi.

He maha nga wa ka whakapau kaha nga tohunga matū ki te hanga i nga pūhui e takahi ana i nga ture matū tuku iho, i etahi wa ka angitu a raatau mahi. Ka torotoro ano ratou mehemea ka noho noa etahi puhui ki te waahi, ki nga taiao tino nui ranei, penei i nga hau waiariki i te papa o te moana.

I te wa e rapu ana i nga puhui hou, he maha nga wa ka titiro nga kaiputaiao ki nga pūhui e pa ana, ki nga tauhohenga matū ranei. Ma te whakarereke i nga pūhui e mohiotia ana, ma te whakamahi ranei i nga rauemi timatanga hou i roto i nga tauhohenga taunga, ka taea e ratou te rapu mo nga "kore mohio." Ko te tuhura i te ao taiao kua kitea nga kitenga nui, penei i te tohu a te penicillin i te tau 1928 i te kitenga o Alexander Fleming i ona taonga patu huakita.

He mea nui te mohio ki te hanganga o nga puhui ki te kimi i o raatau ahuatanga me te rapu i nga puhui rite. Na te hangahanga o nga tikanga X-ray, penei i te mea i hangaia e Dorothy Crowfoot Hodgkin, kua ngawari ake te whakatau i te hanganga o nga puhui hou. Inaianei, nui atu i nga wa katoa, kei nga kairangahau nga taputapu ki te ruku ki nga hohonutanga o te ao matū.

