Te Ao Matū Nui: Te Tirotiro i nga Taeatanga

Ki tonu te ao ki te maha o nga puhui matū, kei ia tangata te kaha nui. Heoi ano, he 1% noa iho o enei puhui kua tohua e nga kaiputaiao. Ko te hura i nga puhui matū hou ka kaha ki te whakarato rongoā ki te maha o nga wero, mai i te whakaeke i nga hau kati kati ki te whakatuwhera i nga waahanga rongoa e rite ana ki te kitenga o te penicillin.

Kei te maataki nga tohunga matū ki te torotoro i te ao matū mai i te wa i whakaurua ai e Dmitri Mendeleev te ripanga o nga huānga i te tau 1869. Ahakoa e hiahia ana nga huānga whakamutunga ki te whakakotahi karihi, kua kitea e 118 nga momo huānga. Engari ko te ao matū ka toro atu ki tua atu o nga huānga - he mea nui ano te mahi matū.

Ko nga pūhui matū e rua, neke atu rānei ngā ngota, engari ko ngā huānga he momo ngota kotahi. Ko te wai, hei tauira, he pūhui māori i hanga mai i te hauwai me te ngota hāora, ko te nylon he pūhui waihanga i hangaia i roto i nga taiwhanga.

Ka taea e tatou te timata ma te whakaaro ki te maha o nga pūhui ngota-rua. Ko te hauota me te hāora, he N2 me O2, e 99% o te hau e hau ana tatou. Ko te tau ariā o nga pūhui ngota-rua pea he 6,903. Mēnā ka hanga e te kaimātai kemu kotahi te pūhui ia tau, ka pau te katoa o te kainga o te kaimātai i te tau ki te whakaputa i nga pūhui ngota e rua.

Ina whakawhänuihia ki ngä pühui ngota-toru, kei roto i ngä tauira taunga pënei i te wai (H2O) me te hauhau (CO2), tata ki te 1.6 miriona ngota. Mēnā ka neke atu ki ngā pūhui ngota e whā me te rima ngota, me hanga e ia tangata o Papatūānuku kia toru ngā pūhui ia ia. I tua atu, ki te hanga i enei puhui katoa me hangarua nga rawa katoa o te ao kia maha nga wa.

Heoi, karekau tenei whakangäwaritanga e whai whakaaro mo te whïwhiwhi me te u o ngä pühui. Tata ki te 3 miriona ngota te puhui nui rawa i hangaia tae noa mai ki tenei ra, engari kaore ano kia tino marama te kaupapa. Ko nga puhui o tenei tauine ka taea te whakamahi, penei i te whakamarumaru i nga rongoa mate pukupuku i roto i te tinana kia tae ra ano ki te whaainga.

Ahakoa te ahua here o nga ture, ka taea e te matū te whakangawari, ka nui ake nga huarahi. Ahakoa ko nga hau rangatira, karekau e herea ki etahi atu huānga, ka taea te hanga pūhui. Hei tauira, kua kitea te argon hydride (ArH+) i te waahi, ka tukuna ano i roto i nga taiwhanga i raro i nga ahuatanga tino kino. Ma te whakaaro ki nga taiao tino nui, ka piki ake te maha o nga puhui ka taea.

He maha nga wa ka rapu nga kairangahau i nga puhui hou i runga i nga matauranga o naianei. Ka taea tenei ma te whakarereke i nga pūhui e mohiotia ana, ma te whakamahi ranei i nga rauemi timatanga hou i roto i nga tauhohenga matū e mohio ana. Ko enei huarahi ka taea e nga kaiputaiao te tirotiro i te ao o nga mea e mohiotia ana, he rite ki te hanga whare me nga pereki LEGO.

Heoi, ko te rapu matū hou pono, nga mea e kore e mohiotia, me whai rautaki rereke. I te nuinga o te wa ka titiro nga tohunga kimiki ki te ao taiao mo te hihiko. Ko tetahi tauira rongonui ko te kitenga o te penicillin i te tau 1928 i te kitenga o Alexander Fleming i tana pokepokea e aukati ana i te tipu huakita. Ko tenei kitenga ohorere i arahi ki nga ahunga whakamua nui o te rongoa.

Ko te whanuitanga o te ao matū e mau ana i nga huarahi me nga wero whakamiharo. Ma te ruku ki roto i te rohe kare ano i kitea o nga puhui matū kare ano i kitea, ka kitea pea he otinga ka taea te hanga i to tatou heke mai.

